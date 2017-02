Sóc veï de Torelló i entre d'altres coses puc dir:

- Menys els concerts de festa major (2 dies l'any i en una zona allunyada del centre), la resta d'actes s'acaben tots com a MOLT tard a les 4, això inclou Pullassu i Porronada, per exemple.

- El Guitarra sense guitarra, a part que ja no es fa des de fa 2 o 3 anys, s'acabava a les 12- 2/4 d'1 de la nit

- Treure el Carnaval d'excusa per retallar Deixebles és ser molt "rastrero", ja que el Carnaval no l'organitza Deixebles.

- No sé a què treu cap parlar de la Matalassada: és una parida d'activitat en la que participen com a molt 10 persones i que no val ni un ral, perquè no es munta res, ni equip de so, ni escenari, ni res de res.

- A mi em sembla molt més trist que el senyor Vivet vulgui fer el "favor" als joves (majors d'edat) de "salvar-los de la tristesa de portar-ne més al cap que als peus". Deixant a part que és mentida que al migdia hi hagi gent borratxa (de les 7 que segons tu s'acaba tot, fins a les 12 què fan?), en qualsevol festa hi ha gent que no sap beure, millor que opti per aplicar la llei seca com en un episodi dels Simpson. Potser l'alcalde d'Springfield ho faria millor que ell. És més, els que es vulguin torrar i fer l'imbècil ho faran igualment, serà que no hi ha bars.



M'encanta l'argument final de què "algú s'ha de començar a moure": T'hauries pogut moure en coses més importants, com els 50.000 euros que vas perdre de subvenció perquè vau ser tan dropos que no vau pensar a enviar la sol·licitud i es va quedar en un calaix, o les eternes obres de Sala Polivalent, que com hi sumeu una nova pífia, perdreu cap a mig milió d'euros més de tots els veïns.



També hauries pogut parlar de la retallada d'horaris a 10 dies de fer el sopar de Solters (acbar a les 4 com s'havia pactat mesos abans era massa tard suposo...tot i que segons tu tot s'acaba a quarts de 7...).