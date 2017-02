Laia Andreu Foto: Josep Maria Montaner

L'atleta catalana set vegades campiona d'Europa de raquetes de neu, Laia Andreu, s'ha mostrat molt dolguda pel veto i l'exclusió de la selecció catalana del campionat d'Europa i mundial d'aquesta disciplina. "Em nego a competir com a espanyola", ha apuntat l'especialista en una entrevista a la pàgina web de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes La federació internacional de raquetes de neu ha impedit la participació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) perquè volen convertir la disciplina en olímpica. Així, a Andreu només la deixaven competir amb la selecció espanyola i s'hi ha negat. "Ja fa tres anys que no faig el Campionat d’Espanya de raquetes de neu perquè engegaria la maquinària de la creació d’una selecció espanyola", reconeix davant d'aquesta negativa, tot afegint: "És per això que només faig el Campionat de Catalunya, que és el del meu país".És per això que l'osonenca es mostra "frustrada" perquè no podrà prendre part en una de les grans cites de la temporada: el campionat del món, que se celebra a Nova York el proper 25 de febrer, i al qual aspirava al títol després d'haver aconseguit, el 2013 i 2015, quedar en segona posició. "Estic molt enfadada i trista per tot el que ha passat, i més tenint present els anys que fa que jo, i els meus companys de la FEEC, estem competint amb les raquetes de neu", explica.