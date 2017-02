Esbós de l'ampliació de Can Molas Foto: Diputació de Barcelona

L'inici de les obres del Pont de Can Molas de Manlleu hauran d'esperar. L'afegitó d'una rotonda al capdamunt de la via, a l'entrada del carrer Barcelona, ha posposat la licitació per part de la Diputació de Barcelona i no serà fins al novembre d'aquest 2017 que es posarà en marxa l'ampliació. Segons han confirmat fonts del consistori a, la voluntat és que estiguin enllestides per la festa major de la població del 2018.Més enllà, han informat que durant els dos primers mesos de l'ampliació, que són els destinats als preparatius, sí que s'hi podrà circular. Un cop hagin passat les festes de Nadal, llavors sí que es tallarà el pas al trànsit rodat. Els vianants, per la seva banda, hi podran circular sense restriccions.Una de les principals reivindicacions dels veïns del barri de Vista Alegre és la col·locació d'una passera per sobre del pont. Una solució que "no és viable" perquè l'"ACA no les permet". Així, les mateixes fonts apunten que "només és per serveis d'emergència per a la gent de les obres" i que, per tant, "no els soluciona res".Des de l'Ajuntament han assegurat que posaran en marxa un autobús interurbà perquè els veïns puguin desplaçar-se pel poble amb més facilitat.L'objectiu de l'actuació és augmentar la seguretat estructural un cop analitzades les patologies de la llosa actual, que està en mal estat, ampliar la secció del pont per tal de millorar l'ample de pas de vehicles i tenir voreres que compleixin els mínims establerts en la normativa d'accessibilitat. Actualment, la secció existent al pont compta amb carrils de 2,8 m d'ample, on difícilment es creuen dos autocars, i voreres mínimes (0,80 m) on els vianants no es poden creuar sense envair la calçada. L'actuació d'ampliació també té per objectiu la millora del pont de pedra amb les tasques de rehabilitació previstes.Les principals actuacions que s'hi portaran a terme es resumeixen a continuació:- Muntatge serveis afectats que han de continuar en funcionament.- Talls de trànsit i modificacions i mesures necessàries de l'entorn.- Enderroc en diferents fases de la llosa actual condicionant el pas de vianants per itineraris canviants.- Execució nova llosa amb els serveis (també en diferents fases).- Rehabilitació del pont de pedra.- Instal·lació de baranes i barreres de seguretat.- Instal·lació de nou enllumenat.- Instal·lació de la senyalització.- Urbanització de l'entorn de l'accés del costat de Vista Alegre.