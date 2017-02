Els problemes de cobertura continuen a Alpens, Les Llosses (Ripollès) i Borredà i Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà). Així ho han manifestat diversos afectats a, que han lamentat que, després de mesos de continuades queixes, la companyia telefònica Movistar encara no hagi reforçat el repetidor situat a Alpens, que subministra cobertura mòbil i Internet a tota la zona.Aquesta setmana, han indicat a aquest diari, s'han produït fins a tres interrupcions del servei, una de les quals de 48 hores. El motiu, però, no s'ha precisat des de la companyia, tot i que aquesta sí que han afirmat a través de les xarxes socials que hi ha tècnics que estan revistan la xarxa "in situ", després que hagi saltat l'alarma del repetidor.L'antena de Puigdon ha estat víctima, en els darrers mesos, de continuats robatoris de coure. A més, quan es queda sense gasoil o pateix alguna avaria deixa de funcionar i provoca interrupcions del servei que, en casos, han comportat el trencament de la bomba.Segons els veïns, però, un dels problemes fonamentals és el desinterès per reforçar o canviar el repetidor, donada la poca població dels municipis afectats. Com que són pobles poc poblats, han lamentat, el ressò és inferior i, per tant, la companyia no actua amb urgència per posar solucions. Per això, demanen instal·lar un sistema més segur o canviar la ubicació del repetidor, tenint la possibilitat de reclamar per la manca de servei donada fins el moment.En la mateixa línia, l'Ajuntament de Borredà ja ha adreçat una queixa a la Direcció de Telefónica de Catalunya, així com al Govern de la Generalitat, perquè actuïn al respecte. Si el problema no se soluciona, el consistori considera que "l'única via per escarmentar l'empresa és la de la sanció exemplar", ja que no és una avaria puntual, sinó un "mal servei habitual i constant" que ha de ser "durament sancionat".