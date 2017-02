El Carnaval de Taradell arriba amb moltes novetats. Una de les més destacades és que enguany no hi haurà festa jove a la Carpa de Can Costa, un cop s'hagi acabat la rua. Tal com ha explicat l'alcalde de Taradell a, "es vol potenciar més la rua i unificar la festa", ja que fins ara hi havia dues festes paral·leles: la festa jove i la festa dels carrossaires."Volem tornar als orígens", diu Verdaguer, i fer "una festa per a tots els públics", que s'allargarà fins a les dues. L'alcalde reconeix que se'ls havia descontrolat la festa. Per això, volen reconduir la festa i pal·liar un dels problemes habitual que se'n deriva: "el botellón". "Si ho reconduïm ara, no haurem de prendre mesures dràstiques, més endavant", sentencia Verdaguer.No hi haurà festa jove, però s'allarga el recorregut de la rua. El Carnaval s'avança mitja hora i, per tant, La concentració de carrosses serà a dos quarts de sis de la tarda i es farà a l'avinguda dels Vilademany. La rua serà el 4 de març i les inscripcions de les carrosses es poden fer fins tres dies abans a les oficines de l'Ajuntament o a través d'un formulari web de l'emissora Ràdio Taradell. Com és habitual, es premiaran les tres millors carrosses (400, 300 i 100 euros) i la millor comparsa (100 euros).L'orde amb el qual sortiran les carrosses es farà el divendres 3 de març a les 6 de la tarda en directe per Ràdio Taradell al programa El dipòsit. La primera carrossa serà la de Ràdio Taradell amb el Rei o la Reina Carnestoltes. El Carnaval de Taradell està organitzat per Ràdio Taradell i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Taradell i Protecció Civil. El fi de festa està sota l'organització del consistori.

