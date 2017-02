Els carrers del centre d'Olot plens amb motiu de l'Olotx2 Foto: Martí Albesa

El proper cap de setmana Olot i la Garrotxa es multiplicaran per dos. Arriba la cinquena edició de la campanya Olotx2, un esdeveniment anual que permet al consumidor comprar dos productes al preu d’un. Des del divendres 17 fins el diumenge 19 de febrer es poden trobar promocions en un infinit d’activitats d’oci, comerços, restaurants i allotjaments de la comarca.Es calcula que més de 6.000 persones visitaran la Garrotxa aquest cap de setmana en motiu de l'esdeveniment. Seran ciutadans vinguts de comarques veïnes com el Gironès, Ripollès o Osona; però també n'arribarà un important gruix de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’edició del 2016 va deixar un impacte econòmic a la comarca del voltant del mig milió d’euros. Cada euro invertit des del sector públic a la campanya va suposar un retorn de 12,77€ als sectors participants. Es calcula que en total l’Olotx2 2016 va acollir gairebé 14.000 persones, la majoria de la Garrotxa.Aquesta vegada, les entitats i administracions han apostat per anomenar l’Olotx2 “Plus”, es tracta d’una denominació que busca convertir l’esdeveniment en un aparador de les activitats turístiques i gastronòmiques que es poden fer a la Garrotxa durant tot l’any. D’aquesta manera es busca que el visitant no es quedi només amb el descompte sinó que conegui la proposta turística que hi ha a la comarca.Durant tot el cap de setmana es podrà gaudir de desenes d’activitats que acompanyaran les promocions: Berto Romero i el grup El Pot Petit seran els encarregats de posar música i humor a la diada. El còmic català actuarà el divendres al Teatre Principal amb l’espectacle Berto Romero sigue con nosotros a dos quarts de nou de la nit; i el grup d’animació infantil actuarà la Plaça Major el diumenge a les 11.30h de forma gratuïta.Durant el cap de setmana, Olot també gaudirà de diverses actuacions musicals en directe pels carrers de la ciutat. S’instal·laran sis escenaris repartits pel centre de la capital de la Garrotxa on grups, solistes, escoles i corals locals actuaran des de les 5 fins les 7 de la tarda.Totes les ofertes, promocions i activitats de l’Olotx2 2017 es troben recollides a la pàgina web de l’esdeveniment: www.olotx2.cat