Acte d'inauguració de la seu de la UVic-UCC a Barcelona, aquest dimarts al migdia. Foto: UVic-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) ha inaugurat aquest dimarts al migdia el seu primer espai docent a Barcelona. Ho ha fet amb una conferència de l'economista i exconseller de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, que ha pronunciat la ponència "Reflexions sobre el futur de l'educació superior". Mas-Colell s'ha referit a la UVic-UCC dient que "el seu model de governança facilita la internacionalització dels estudis universitaris, fet que és un repte, sobretot per les universitats privades".Segons Mas-Colell el futur de l'educació superior passarà per trobar l'equilibri entre una major incidència de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC) que substitueixen progressivament les classes magistrals i el reforç d'aquestes amb aules presencials en format de seminari, "perquè res pot substituir el contacte personal entre alumne i professor". El ponent també ha afirmat que "la diferència entre la formació reglada i la formació permanent tendirà a desaparèixer", a causa de l'increment considerable de la necessitat formativa constant dels nous llocs de treball.L'acte l'ha presidit el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, qui ha dit que la seu de Barcelona reforça el model d'"universitat territorial" pel qual aposta la UVic-UCC i ha definit el nou espai com "un centre de comunicació, de formació i de relació personal i, simbòlicament, un punt de trobada entre la xarxa de ciutats universitàries de la Catalunya central, és a dir la ciutat territori, i la capital del país". Segons el rector, les instal·lacions que avui s'han inaugurat satisfan les necessitats actuals i "tenen possibilitats d'ampliació sense gaires complicacions en cas que es facin petites".Jordi Montaña ha repassat els diferents factors que feien necessària i justificable l'obertura de la nova seu: en primer lloc, "l'obrim pensant en els estudiants internacionals, procedents de tot el món, que volen tenir un peu a Barcelona per la gran capacitat d'atracció de la ciutat" i, en segon lloc, "pensant en els estudiants de màsters i postgraus especialitzats, el gruix dels quals és de Barcelona i de les ciutats metropolitanes". En tercer lloc, i en paraules del rector, "la UVic-UCC necessita un punt fix d'informació a la capital per donar-se a conèixer i per orientar els futurs estudiants i les seves famílies" i, per últim, "perquè el creixement de la Universitat demanava una ampliació de la seu ja existent a Barcelona".La inauguració ha comptat amb la presència de la presidenta de la FUBalmes i alcaldessa de Vic, Anna Erra, segons la qual la inauguració de la seu de Barcelona "reforça l'aposta que Vic fa des de fa 20 anys per la transferència de coneixement universitari, la recerca i la formació dels joves, que ara es consolida encara més amb la nova Facultat de Medicina".També ha intervingut a l'acte el vicepresident de la FUBalmes i alcalde de Manresa, Valentí Junyent, per qui "el creixement i la consolidació del projecte universitari de la Catalunya central fa un pas endavant més amb la inauguració d'aquesta seu". La secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, ha agraït que la UVic-UCC hagi tingut sempre "una posició compromesa amb el CIC, que permet a totes les universitats del país parlar amb una sola veu". Per últim, Albert Pérez, secretari del Consell Escolar de l'Ajuntament de Barcelona, ha donat la benvinguda a la UVic-UCC i ha destacat que "l'objectiu de Barcelona és passar de ser una ciutat amb universitats a ser una ciutat universitària".La nova seu de la UVic-UCC a Barcelona està ubicada al número 123 de la Via Augusta, i és un equipament pensat per acollir les propostes de formació contínua que la Universitat ofereix a la capital catalana, principalment classes de màster i de postgrau, així com actes institucionals, conferències i xerrades. Fins ara la UVic-UCC comptava a Barcelona amb una petita oficina més orientada a l'atenció personal que a la docència. Amb la nova instal·lació, la Universitat centralitza en un sol espai totes les propostes formatives que fins ara impartia a diferents punts de la ciutat.Després de la inauguració, una de les primeres activitats que hi tindran lloc serà el cicle de conferències "Salut i societat, 7 visions", que impartiran ponents de reconegut prestigi internacional a l'entorn de l'atenció en la salut i les persones. El cicle arrencarà el 23 de febrer amb una conferència sobre la integració dels àmbits sanitari i social a càrrec de Marina Geli, coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic-UCC i s'allargarà fins al juliol.