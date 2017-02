Presentació de la 5a edició de la Fira de la Biomassa Foto: Adrià Costa

La 5a Fira de Biomassa de Catalunya torna a Vic els propers 23, 24 i 25 de febrer al recinte firal El Sucre de Vic. Enguany el nombre d'expositors és lleugerament més baix que en la darrera edició (2015). Així ho ha explicat el regidor de Fires i Mercat de l'Ajuntament de Vic, Benjamí Dòniga, que ho ha atribuït a la consolidació del sector i, per tant, en la regulació que hi ha hagut al mateix mercat. "Hi ha empreses que han plegat o que s'han fusionat" ha apuntat Dòniga, en la presentació d'aquest dimarts al migdia.La Fira s'estructura en tres eixos: la zona expositiva, les jornades tècniques i les activitats paral·leles. Concretament, la zona d'exposició d'enguany acollirà 87 expositors d'empreses i institucions relacionades amb el sector (que ocuparan 137 espais), una xifra lleugerament menor a la de l'edició del 2015, on hi havia 99 expositors (que ocupaven 144 espais). La majoria d'aquests provenen de Catalunya, però també n'hi ha del País Basc, València, Madrid, Navarra, Aragó i Galícia. La mostra estarà oberta de 10 del matí a les 7 del vespre.L'edició d'enguany ha ampliat l'oferta expositiva d'altres tipus de biomassa que no sigui només forestal, com l'agrícola, i també a empreses que treballen amb complements d'ús de la biomassa de l'àmbit industrial i altres sectors com la construcció, amb l'objectiu final d'aconseguir una representació de tota la cadena de valor. La fira combinarà la part més comercial amb una altra per a professionals que inclou una quarantena d'activitats entre ponències, taules rodones i debats.Des del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya (CPF), Francesca Famadas, ha destacat que actualment només s'aprofita un 30% del potencial que pot oferir el bosc català. "La nostra energia s'acumula en els boscos i l'estem perdent en incendis", ha remarcat Famadas en referència a l'abandonament que pateix la superfície forestal i la poca gestió que se'n fa.D'altra banda, Francesca Famadas ha assenyalat que tot el producte que no arriba a la indústria "té un cost elevat pel propietari". Per la portaveu del CPF, els propietaris forestals "són els últims que treuen benefici del bosc, però en canvi disposen de la matèria primera". En aquest sentit, ha reivindicat que cal aconseguir que el benefici produït per la biomassa "arribi a tota la cadena de valor, també als propietaris". Actualment la biomassa representa el 50% dels aprofitaments del bosc. De tots aquests, la majoria (un 40%) s'exporta fora de Catalunya.La directora de l'Institut Català de l'Energia, Assumpta Farran, ha remarcat que Catalunya segueix tenint una dependència energètica del mercat exterior. "No estem fent servir els recursos propis, ja que el 92% de l'energia la comprem a fora" ha apuntat Farran. A més, aquest factor té una conseqüència directa en la pobresa energètica.Tot això implica que el preu de l'energia estigui sotmès als valors que imposen els mercats internacionals. Per això, Farran ha apuntat que si tot el potencial de recursos energètics provinents del bosc, com la biomassa, es poguessin posar al mercat, "això ens trauria una mica del fora de joc que suposa la dependència externa". Amb tot això, Farran ha remarcat que primer hi ha d'haver una transició social perquè hi hagi una transició energètica, és a dir, un canvi a la societat.En aquesta línia, el Pacte Nacional per a la transició energètica estableix maximitzar la utilització de les fonts d'energia renovables autòctones per aconseguir un model energètic 100% renovable a llarg termini, assolint una economia no depenent dels combustibles fòssils a l'horitzó 2050. Per això, Farran considera estratègic l'impuls de la utilització energètica de la biomassa, preservant la multifuncionalitat dels boscos i la seva funció ecològica.Les jornades tècniques seran les encarregades d'obrir la fira els dies 23 i 24 a l'Auditori Marià Vila d'Abadal, d'El Sucre, i s'estructuraran en sis blocs temàtics: evolució del sector de la biomassa; innovació i nous projectes: biomassa a l'edificació, qualitat ambiental; seguretat davant del risc d'inhalació de CO; i dinar-trobada empresarial.Una de les preocupacions més àmpliament compartides entre els consumidors és el nivell de contaminació que pot provocar una crema indeguda de biomassa i com reduir o evitar l'impacte negatiu de les cremes a l'atmosfera. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Josep Ramon Soldevila, ha destacat la importància de la conscienciació per part del consumidor, "cal que el ciutadà estigui assabentat del que crema i com ho crema".Com a activitats paral·leles, destaquen dues novetats: els Premis Biomassa de Catalunya 2017 i les jornades de formació per a les escoles. En aquestes sessions es pretén apropar als alumnes dels centres formatius amb especialitat en estudis forestals a diferents conceptes sobre el sector de la biomassa forestal. Es tractaran aspectes relacionats amb la gestió forestal, la situació actual del mercat de la biomassa a Catalunya i els tipus i característiques de les instal·lacions.Pel que fa als premis tenen com a objectiu reconèixer les empreses, entitats públiques o privades, i ens locals que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en l'ús i/o foment sostenible de l'energia de la biomassa a Catalunya.La Fira de la Biomassa de Catalunya està organitzada per l'Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la Propietat Forestal, l'Institut Català de l'Energia i la Direcció General de Forests, el Consell Comarcal d'Osona, el Centre Tecnològic Forestal, el Clúster de la Biomassa i les Diputacions de Barcelona i Girona.