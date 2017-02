Júlia Navarro, estudiant de Disseny Gràfic de l'ESDAP Barcelona Llotja, ha guanyat el concurs per al disseny del logotip commemoratiu del 150è aniversari de la Guàrdia Urbana de Vic. Foto: Adrià Costa

Dates de recollida de fotos - De dimarts 14 de febrer a divendres, 17 de febrer a la Farinera (de 4 de la tarda a 9 del vespre)

- Dissabte 18 de febrer a la Comissaria de la Guàrdia Urbana (de 9 de matí a 2 del migdia)

- Dimarts 21 de febrer al CCVic Can Pau Raba (de 4 de la tarda a 8 del vespre)

- Dimecres, 22 de febrer al CCVic El Montseny (de 4 de la tarda a 8 del vespre)

- Dijous 23 de febrer al CCVic Santa Anna (de 4 de la tarda a 8 del vespre)

- Divendres 24 de febrer a La Farinera (de 4 de la tarda a 9 del vespre)

- Dissabte, 25 de febrer a la Comissaria de la Guàrdia Urbana (de 9 de matí a 2 del migdia)

La Guàrdia Urbana de Vic ha presentat aquest dimarts al matí la programació especial que portarà a terme per celebrar el 150è aniversari. A més de l'exposició i un llibre commemoratiu (que farà el doctor i historiador Xavier Tornafoch), durant tot l'any es podran fer un munt d'activitats, tal com ha explicat el cap de la Guàrdia Urbana, Toni Jurjo.Entre les activitats destacades hi ha la iniciativa "Policia per un dia" en què es convidarà un ciutadà perquè comparteixi amb una patrulla les hores de més intensitat de feina i establir una retroalimentació. També hi participarà el Cineclub Vic amb la projecció de pel·lícules policíaques al mes d'octubre; o l'Oficina de Turisme amb una "Ruta dels serenos", ja que és "una figura molt propera al guàrdia municipal" ha explicat Jurjo.D'altra banda les escoles de Vic (cicles mitjà i superior) també hi participaran activament. Elaboraran un anecdotari del cos, també podran posar multes amb un formulari dissenyat expressament, que "no tindrà valor legal, però servirà per conscienciar als alumnes".Tots aquests actes quedaran agrupats sota un mateix logo, creat especialment per aquesta efemèride. Per escollir-lo, es va convocar un concurs a totes les escoles superiors d'art i disseny dels Països Catalans perquè els alumnes presentessin la seva proposta. Dels 24 projectes presentats, la guanyadora ha estat Júlia Navarro de l'Escola Superior d'Art La Llotja de Barcelona. L'alumna, que ha estat premiada amb 1.500 euros, s'ha mostrat molt contenta pel guardó i per l'oportunitat que suposa, ja que "obre les portes als estudiants de disseny". Navarro ha explicat que la intenció del logo era "buscar un símbol participatiu i familiar".També participaran en l'efemèride els alumnes de l'escola superior d'art i disseny de Vic amb el disseny i l'execució d'una escultura commemorativa d'aquest 150è aniversari i així "fer-los partícips" de l'aniversari, ha assenyalat Jurjo. Aquesta s'ubicarà a l'exterior de la comissaria.El 22 de març de 1867 es va acordar en el ple extraordinari de l'Ajuntament de Vic la creació d'un cos de seguretat anomenat "guàrdia municipal", amb tasques de policia de seguretat i urbana, que en els seus inicis estava formada per un caporal i quatre agents. Per aquest motiu, el 22 de març d'enguany començaran els actes commemoratius dels 150 anys de la creació de la Guàrdia Urbana de Vic.La regidora de Convivència i Seguretat, Susagna Roura, ha destacat que totes les accions commemoratives de l'efemèride són el resultat de tallers participatius i una pluja d'idees treballada transversalment amb diferents tècnics de diverses àrees de l'Ajuntament conjuntament amb la Guàrdia Urbana.L'inspector cap de la Guàrdia Urbana, Toni Jurjo, ha explicat que l'homenatge als protagonistes més directament implicats en la seguretat local arribarà el mateix 22 de març a la Sala de la Columna. Ex-agents del cos, ex-regidors de l'àrea i ex-alcaldes formaran part d'un acte que es clourà amb una conferència a càrrec de Manuel Martín, Doctor en Psicologia i ex-president de l'Associació de Caps de Policia Local de Catalunya, que explicarà les seves vivències personals i professionals en el cos policial des de la implantació de la democràcia fins a l'actualitat.El mateix dia a la tarda la comissaria de la Guàrdia Urbana obrirà les seves portes amb diferents activitats participatives, especialment per a la mainada, en què també s'hi inclourà una exposició de reproduccions fotogràfiques i documentals. Al final de la jornada es posarà en funcionament una il·luminació específica a l'edifici en què es projectarà el logotip commemoratiu totes les nits del 2017.L'exposició es vol fer 22 de març i el llibre commemoratiu es presentarà a finals d'any. Per poder fer una selecció fotogràfica, la Guàrdia Urbana demana col·laboració ciutadana perquè els ajudin a buscar fotografies d'aquests 150 anys d'història i que les porti a escanejar en un dels punts que s'habilitaran. Són els següents: