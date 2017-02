Durant un dels espectacles. Foto: Festival Solidari Underground

El Festival Solidari Underground de Manlleu va ser tot un èxit. Aquest passat diumenge va recollir 5.164,5 euros en les quatre hores que va durar el certamen. Tots aquests diners recaptats es destinen a la lluita contra la neurofibromatosi (NF).Tal com expliquen els organitzadors en una nota de premsa, des de primera hora els assistents van poder gaudir d'un esmorzar solidari i dels dance shows dels infants del Centre Fina i d'Estudi 67, exhibint un gran nivell. Els més menuts van participar dels tallers infantils, pintura facial i jocs del món. També s'hi podien trobar samarretes, polseres i galetes solidàries.Arribats al punt del migdia l'esmorzar va donar pas al vermut amb cervesa PilsTer, còctel de cava, pernil reserva i vermut. Les coreografies dels grups de ball van pujar el nivell escènic i les veus de la Coral Nàiades van enamorar als seus assistents. Les versions enèrgiques de Pep Poblet van donar pas a la lectura d'agraïment per part dels organitzadors mentre Joan i Roger Usart preparaven l'entrada en escena. Les seves cançons i les de Guillem Roma van acabar d'arrodonir una gran jornada que va tancar les seves portes més enllà de dos quarts de 3 de la tarda.El festival està organitzat conjuntament pel Centre de Salut Fitness Spa Fina, Estudi 67 i Acnefi (Associació Catalana de les Neurofibromatosis). Els impulsors es mostren molt satisfets tan per la participació de la ciutadania, el compromís dels col·laboradors i les donacions aconseguides. Aquesta quantitat s'entregarà a Acnefi per a finançar diferents programes d'investigació, sobretot a l'Institut Català d'Oncologia i Hospital Sant Joan de Déu.Des d'Acnefi s'agraeix la solidaritat i generositat de la ciutadania de Manlleu que ha tornat a bolcar-se en la lluita de la NF; i un especial agraïment a tots els col·laboradors del festival. Encara es poden fer aportacions a través d' aquesta plataforma web