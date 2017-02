Trenta-tres quilòmetres de pura velocitat

Aquest any es repeteixen els trams de l'any passat Foto: Escuderia Osona

La 20a edició del Ral·li Esprint Sant Julià es disputarà el proper diumenge, 19 de febrer. L’organització manté el mateix traçat de l’any passat: el tram l’Enclusa-Romagats, entre el pont de Fàbregas i Sant Julià de Vilatorta, que ja s’havia inclòs en diverses ocasions al campionat mundial, i el de Coll de Mansa.A la prova hi participaran gairebé una cinquantena d’equips. En la categoria de velocitat, hi ha 41 inscrits, i en la de regularitat, vuit.El gran favorit per guanyar el ral·li és el tàndem Josep M. Membrado-Jordi Vilamala, que a la passada temporada van fer el triplet al Campionat de Catalunya (absolut, terra i asfalt) i que han guanyat l’Esprint Sant Julià en les dues últimes edicions. No li posarà fàcil l’equip format per Albert Orriols-Lluís Pujolar, absents l’any passat del campionat català i que tornen amb força. Tot, amb el permís de Josep A. Domènech-Manel Marchal i dos equips de casa, bons coneixedors del terreny, Ramon Cornet-Dani Noguer i Dani Balasch-Manel Muñoz.Els cotxes hauran de fer tres passades a cadascun dels dos trams. El ral·li consta d’un total de 87,1 quilòmetres, dels quals 33,6 seran cronometrats.Pel que fa als horaris, els cotxes començaran a córrer al Coll de Mansa a les 09:39 h. Aquest tram es repetirà a les 11:45 h i a les 13:51 h. A l’Enclusa-Romagats, els horaris de pas dels primers vehicles seran a les 09:57 h, 12:03 h i 14:09 h.La resta del ral·li continuarà igual que en edicions anteriors. Els vehicles tornaran a sortir del centre de Sant Julià de Vilatorta, a les 09:01 h. En aquesta zona també s’hi ubicarà el parc tancat i el podi. El parc d’assistència se situarà al polígon Quintanes de Sant Julià. La cerimònia de podi tindrà lloc a les 14:45 h al carrer de Núria d’aquesta població i els premis s’entregaran al Saló de Catalunya, a partir de les 16:00 h.La llista definitiva d'inscrits es publicarà el 16 de febrer, al tauler oficial d'anuncis. El dia anterior al ral·li, el dissabte 18 de febrer, hi haurà les verificacions administratives i el shakedown per als pilots que vulguin, que tindrà com a escenari el Coll de Romagats.

Més informació, al web Escuderia Osona