L'any 2016, el telèfon d'emergències 112 va rebre 15.952 trucades des d'Osona, un 11,6% més que l'any anterior (14.287 avisos). Un 33,7% d'aquestes trucades es van fer des de Vic (5.384 trucades); un 11% es van rebre des de Manlleu (1.743 avisos); i un 4,8% es van fer des de Torelló (768 trucades).D'aquestes trucades, un 29,8% de les trucades es van fer per motius de seguretat (4.742 avisos); un 29,7% de les trucades es van fer per sol·licitar assistència sanitària (4.742); i per trànsit es van fer 3.664 trucades (23%) el 2016. Pel que fa a incendis, es van rebre 1.564 trucades, un 9,8%.