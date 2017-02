Pep Sánchez, amb bicicleta, en una imatge del seu bloc

L'esportista amb la família del nen que ajuda, en Nacho

L'ultra fondista de Manlleu Pep Sánchez es proposa pujar 14 vegades a Bellmunt aquest dimecres per un objectiu solidari. El manlleuenc ho farà en bicicleta per a recollir fons per la síndrome de Dent, una malaltia rara de caràcter hereditari i d'origen genètic, que afecta principalment els ronyons.Fa temps que el manlleuenc col·labora amb la família d'un nen que pateix aquesta malaltia, per donar visibilitat a aquesta síndrome i recollir fons per a la seva investigació. Ara té un nou repte pujar 14 vegades consecutives a Bellmunt. El de Manlleu arrencarà a les 5 del matí de Sant Pere de Torelló i té previst estar 17 hores ininterrompudes sobre la seva bicicleta Orbea Alma. Acompanyaran a l'atleta a cadascuna de les pujades.Per recollir fons, aquesta iniciativa està oberta a aficionats i seguidors a través del web Retto.com, on poden comprar "metres de desnivell" a través de la botiga, adquirint un producte solidari de la iniciativa, aportant així una donació a l'associació ASDENT. Així doncs, l'esportista espera recaptar 8.850 euros (els mateixos metres de desnivell positiu del recorregut).