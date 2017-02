L'autor de l'exposició

Durant la presentació Foto: Toni Carrasco

"De Centelles, bruixes totes elles" diu la dita. A partir d'aquest dissabte, 4 de febrer, les bruixes tornaran a ser les protagonistes del municipi. Enguany, la 20a edició, s'inaugurarà amb l'exposició de "20 anys cercant bruixes" del col·laborador d'aquest diari i un dels impulsors del Cau de Bruixes , Toni Carrasco.El 1997 un grup de persones de Centelles, relacionat amb el Carnaval, van decidir fer una festa temàtica sobre màgia, bruixeria i esoterisme. Ara un dels impulsors fa una retrospectiva d'aquests anys, on s'han fet més de vuit-cents actes. Carrasco explica que és "un homenatge a l'entusiasme de tots per tirar endavant una festa que ja és ben nostra i que forma part del calendari cultural local".Es podran veure textos, fotos, retalls de premsa, tríptics i programes dels 20 anys d'aquesta festa. Carrasco remarca que amb nostàlgia als orígens, la mostra recupera el logo, la tipografia i el disseny dels primers anys, que "marcava un símbol d'identitat ben diferenciat de qualsevol altra de la contrada".La inauguració tindrà lloc aquest dissabte dia 4 a les 19 h amb la presentació pública del Cau de Bruixes i l'actuació del cor Cantus Firmus (SC La Violeta). Es podrà veure fins al 19 de febrer durant els caps de setmana, al carrer Jesús, 15, de Centelles.El Cau de Bruixes tindrà el seu dia central el proper dissabte dia 11 de febrer durant tot el dia amb una trentena activitats per a tothom, a l'aire lliure i gratuïtes. Com cada any, els carrers del centre del poble estaran decorats, alguns per l'artista local, Toni Donato.En aquesta data hi haurà actes tan importants com el nomenament de la bruixa de l'any, el Mercat Màgic al Passeig i la Sagrera amb més de vuitanta parades relacionades amb l'esoterisme, medicina alternativa o alimentació sana i de proximitat. Enguany s'ha incorporat a la festa el Fòrum Centelles, un espai obert on durant tot el dia es portaran a terme tot tipus d'activitats relacionades amb la bruixeria.També està prevista l'assistència d'un centener llarg d'autocaravanes, que s'instal·laran al pàrquing de la piscina coberta. De nou la festa clourà amb el joc de rol, el Joc de Llop, que s'organitzarà a partir de la mitjanit al Casal F. Macià. No faltaran tampoc durant tot el dia, espectacles de carrer, tallers pels més menuts, correfocs, rituals, etc. Tot al carrer i de franc entre les deu del matí i fins ben passada la mitjanit.El cartell d'enguany de la festa ha estat fet pel dibuixant local Joan Puig. Durant la setmana prèvia estan previstos actes tan diversos com xerrades, presentacions de llibres i un sopar de bruixes al Mas Cerdà.Aquest dimarts al matí va tenir lloc a la sala de plens de l'ajuntament de Centelles la presentació de dues de les festes més significatives i participatives del poble: el 20è Cau de Bruixes i el 37è Carnaval de Centelles. Hi havia l'alcalde Miquel Arisa acompanyats dels respectius regidors de Cultura, Xavier Serra, i de Festes, Neus Verdaguer.També hi han intervingut els respectius membres de les comissions organitzadores de Bruixes i de Carnestoltes. En primer lloc s'ha ret un sincer i sentit homenatge amb paraules de record per un dels fundadors del Cau de Bruixes i membre de la comissió de Carnestoltes, Pere Viñolas, que va morir fa pocs dies als setanta anys d'edat.El carnaval de Centelles tindrà lloc el dissabte 18 de febrer amb una rua de més de vint colles inscrites que sumen prop de 900 persones, i que probablement com els darrers anys es convertirà en la segona rua més lluïda i multitudinària de la comarca, després de la de Torelló. La rua acabarà, com sempre, amb un ball al pavelló amb el grup de versions, Pachucos. La novetat d'enguany serà la participació com a jurat de la rua del conegut mag Lari. El cartell de la festa ha estat realitzat pel jove inquiet Arnau Musach.Enguany, per primera vegada el pregoner serà anònim, tot i que ja corren pistes pel poble. Un misteri que es resoldrà el següent dia, 12 de febrer. Com és habitual, es farà davant de la Capella de Jesús. El divendres 17 tindrà lloc al matí el Carnaval de les escoles amb prop d'un miler de participants i el dimecres 1 de març l'enterrament de la sardina. Cal recordar que a Centelles es fa el carnaval una setmana abans del que és habitual arreu. Per tant, com sempre, Centelles enceta els carnavals a la nostra comarca.

Programa d'activitats del Cau de Bruixes

Recull de galeries de fotos del Cau de Bruixes de Centelles