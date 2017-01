Les cançons amazigues del nou disc d'Inumazigh, Tghoyit, encetaran la temporada aquest dissabte a l' Atlàntida . Inumazigh és un grup musical nascut al nord del Marroc. Va néixer a partir de la iniciativa d'un grup d'estudiants el 1977 al poble rifeny del Nador, quan s'estava vivint una època complicada de repressió. Per això, els seus poemes pretenen reivindicar els drets de la cultura i la llengua amazic, amb cançons que parlen de la igualtat entre persones, la llibertat i la denúncia de les injustícies.A partir dels anys 90, el grup va emigrar a Catalunya, on inicia una nova etapa i inclou membres nous. Des de l'aleshores, ha fet desenes en concerts, arreu de Catalunya, però també a Bilbao i València. Així ho ha explicat el portaveu del grup, Aziz Bouziane, que ha remarcat que en el sisè disc que publiquen també s'hi poden trobar cançons en català. Hi ha poemes fets pels mateixos integrants del grup, però també de poetes com el vigatà Khalid El Mokhtari. Inumazigh ha enregistrat sis discos durant la seva trajectòria, quatre al Marroc i dos a Catalunya.Ramon Ferrer, cap de programació de l'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona, ha destacat l'actuació per la importància d'acollir la presentació d'un disc d'un grup de la comarca i alhora "per apropar-nos a un públic que no han tingut un accés natural a l'Atlàntida". En aquest sentit, Ferrer ha apuntat que amb aquest grup "es facilita el pas per l'Atlàntida" per col·lectius que no acostumen a anar-hi, facilitant que hi hagi "un espectre més ampli i més ric". De fet, des de l'Atlàntida s'ha contactat amb l'Associació Amic Amazigh de Manlleu perquè siguin partícips d'aquesta presentació.Durant l'actuació d'aquest dissabte, també hi haurà tres exintegrants del grup que explicaran la seva experiència. Pel seu estil musical, Inumazigh recupera instruments com l'arjum, el tam-tam, el gambri, la mandolina o el banjo, però els combina amb altres instruments més moderns com la guitarra i el baix. El grup està format per Aziz Bouziane, a la mandolina i veu; Mimoun Zanoun, arjun i veu; Mohamed Azzouzi, guitarra; Soulimane Laazibi, darbukka; Pere Sanjurjo, baix; i Hassan Bouziane, tam-tam i veu.

Compra les entrades