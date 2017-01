El Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha donat llum verda al programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica , que inclou la restricció de la circulació dels vehicles més contaminants a les rondes i pel seu anell interior en dies d'elevada contaminació a partir de finals d'aquest any.El Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica, que aquest dimarts ha estat aprovat per unanimitat en el Consell Metropolità, preveu un total de 33 actuacions a desenvolupar els anys vinents amb un cost de gairebé 46 milions d'euros.Una de les mesures més destacades és la restricció progressiva de la circulació dels vehicles més contaminants, és a dir, els que no tenen l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), una mesura que afectarà turismes i furgonetes lleugeres de gasolines matriculats abans de gener del 2000 i de dièsel matriculats abans de gener del 2006.A partir d'aquest any, en dies d'elevada contaminació, aquests vehicles no podran circular a les rondes i en el seu perímetre interior, segons determina el protocol d'actuació en cas d'alta contaminació per diòxid de nitrogen i partícules. Es planteja establir un horari per vetar la circulació en aquest àmbit, que podria ser de 08.00h a 20.00h.El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha explicat que, "un cop aprovat, el protocol s'ha de desplegar en consens amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, per desenvolupar els aspectes jurídics, els controls, les sancions i els horaris d'aplicació, cosa que requerirà uns mesos".L'AMB preveu poder començar a aplicar les restriccions de circulació als vehicles més contaminants a final d'aquest any, en aquells dies en els quals la concentració de contaminants s'incrementa coincidint amb condicions meteorològiques desfavorables per a la seva dispersió, circumstàncies que passen uns quatre dies a l'any.La restricció de la circulació dels vehicles més contaminants –els que no tenen l'etiqueta ambiental de la DGT- s'ampliarà el 2020, quan es prohibirà que circulin per l'àmbit interior de les rondes durant tot l'any, una restricció que s'estendrà als 36 municipis de l'AMB el 2025.Per incentivar la retirada dels vehicles més contaminants, l'AMB implantarà a l'estiu un nou títol de transport gratuït durant tres anys per als ciutadans que tramitin la baixa del seu vehicle, sense adquirir-ne un altre de nou.Inicialment, aquesta targeta s'oferirà als propietaris de motocicletes pre-Euro o Euro 1, de vehicles dièsel fabricats abans del 31 de desembre del 2005 i de vehicles de gasolina o gas fabricats abans el 31 de desembre del 1996.