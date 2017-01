L'home s'hauria perdut al voltant de dos quarts de 2 Foto: Josep M. Montaner

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un excursionista de 76 anys que s'havia desorientat al Matagalls. Tal com informen des de Bombers, concretament l'ha trobat el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del cos sa i estalvi.L'avís s'ha fet a dos quarts de 2 del migdia i no l'han trobat fins a les 6 d'aquesta tarda. S'hi han desplaçat 6 dotacions de Bombers. Ha estat un rescat molt complicat perquè tenien neu fins als genolls i estava molt emboscat. Com es pot veure en la imatge, també han hagut de fer servir esquís.