La C-17 i la zona del túnel de Bracons són dues de les carreteres més afectades per la nevada, que s'ha intensificat aquest migdia a la Catalunya Central i a les comarques gironines.De fet, l'Eix Vic-Olot està tancat a l'altura de Torelló, hores d'ara, per un accident. D'altra banda, Trànsit informa que és necessari circular amb cadenes als túnels de Bracons, a la c-37, per acumulació de neu a la carretera.Com estava previst, les precipitacions, inicialment molt febles, han anat guanyant extensió a partir de la una alhora que ha baixat la temperatura, fent baixar la cota de neu per sota dels 500 metres.A banda de les vies citades, també es poden veure afectades per la neu l'A-2 (especialment entre Collbató i Cervera); C-25 (zona de l’Anoia, Moianès i Osona), C-37 a Igualada; C-16 (sobretot punts del Berguedà i la Cerdanya), N-260 al Ripollès i Garrotxa; N-340 a la zona de l’Ordal; i l’AP-7 en el seu tram central i les carreteres del Pirineu i Prepirineu.Cal recordar que per posar les cadenes als pneumàtics del cotxe, no cal esperar que hi hagi molta neu a la carretera. Les cadenes es posen a les rodes motrius del vehicle i, per tant, primer hem d'identificar quines són les rodes motrius. Cal seguir els passos següents:1. Desfer tots els nusos que puguin tenir les cadenes i estendre-les a terra completament obertes, passant-les per la part interior de la roda.2. Unir els extrems interiors de la roda (és el pas que sol costar més) i estendre totes les cadenes cap a la part de davant.3. Lligar les cadenes a la part davantera del pneumàtic.4. Tensar les gomesTambé cal tenir en compte que les unions elàstiques s'han de lligar fort perquè les cadenes no s'afluixin durant la conducció. És recomanable desmuntar-les després de passar pel tram de carretera on feien falta, ja que sobre l'asfalt poden fer malbé el pneumàtic.

