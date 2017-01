Imatges d'ara mateix a Igualada. Neu granulada a tota pastilla! ❄️ pic.twitter.com/SOI46tKDCf — Buscant Neu (@BuscantNeu) 25 de gener de 2017

La neu comença a agafar a només 300-400 metres , sobretot al Ripollès, el nord d'Osona i la Garrotxa. Com estava previst, les precipitacions, inicialment molt febles, han anat guanyant extensió i intensitat a partir del migdia alhora que ha baixat la temperatura, fent baixar la cota de neu per sota dels 500 metres.Les precipitacions més importants cauran a punts de la Catalunya Central i sobretot del Pirineu i Prepirineu, on la cota de neu pot arribar a baixar fins els 200 metres i acumular quantitats de fins a 2 centímetres a partir dels 500 metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Puntualment, però, no es descarten gruixos superiors a l'entorn dels 10 centímetres. Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Neucat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de nevades . Algunes de les carreteres principals que es podrien veure afectades per les nevades són: A-2 (especialment entre Collbató i Cervera); C-25 (zona de l’Anoia, Moianès i Osona), C-37 a Igualada; C-16 (sobretot punts del Berguedà i la Cerdanya), C-17 a Osona, N-260 al Ripollès i Garrotxa; N-340 a la zona de l’Ordal; i l’AP-7 en el seu tram central. Les carreteres del Pirineu i Prepirineu també es poden veure afectades.De cara a la mobilitat per aquestes zones, cal estar atent de les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. En la mesura del possible, Protecció Civil recomana que s’avanci la mobilitat de camions abans del migdia, quan la nevada podria afectar algunes de les vies principals.

