Al 22@ de Barcelona hi conviuen grans edificis amb solars buits | Jordi Bes

01/01/1970

Crea una comissió per reactivar el districte de la innovació barceloní des del lideratge públic perquè encara està a mig construir | Als empresaris els preocupa la pujada dels preus del lloguer de les oficines i el consistori no descarta establir límits com amb els de l'habitatge