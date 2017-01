AUDIÈNCIES MITJANS DIGITALS EN CATALÀ DESEMBRE 2016



Per darrere de NacióDigital se situa l'edició digital de l'Ara –amb 1.833.782 usuaris únics-; El Món amb 1.470.030 ocupa la tercera posició; la plataforma de continguts virals Catalunya Diari ocupa la quarta 1.454.330 usuaris mentre que Vilaweb és cinquè amb 1.251.031 únics. Per darrera se situen ElPuntAvui (943.110), el Nacional.cat (808.080) i el Directe.cat (768.469).



Respecte al nombre de pàgines vistes, els quasi 21 milions de NacióDigital superen clarament VilaWeb (11.154.502) i l'Ara (9.817.462).



La visita més llarga



NacióDigital també és lider en usuaris únics diaris –179.703-, pels 133.771 de Catalunya Diari, els 131.428 de l'Ara.cat, els 102.428 d'El Món i els 87.600 de Vilaweb-. En la durada mitjana de visita, un indicador molt més qualitatiu, hi ha un empat tècnic entre l'Ara.cat (6 minuts i 13 segons) i NacióDigital (6 minuts i 12 segons). Vilaweb i El Punt Avui superen els cinc minuts de visita mitjana mentre que Catalunya Diari i El Món no passen dels dos i un minut i 21 segons, respectivament.

va culminar el 2016 com a líder de la premsa digital en català. De fet, les dades d'OJD certifiquen que aquest mitjà continua com el més llegit per 23è més consecutiu , des del febrer del 2015.va obtenir el mes de desembre un total de 2.372.865 usuaris únics –la xifra que en les mesures d'audiència de la premsa digital equival a lectors–. El nombre de pàgines vistes, l'equivalent a lectures de notícies en la premsa digital, va ser de 20.819.402.