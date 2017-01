Fàbrega i Ferreres presentant el nou local i explicant la campanya 'La República que farem' Foto: Carles Fiter

ERC Osona constituirà una assemblea d'alcaldes i regidors el 18 de febrer, que estarà encapçalada per Àlex Garrido, batlle de Manlleu. Així ho ha explicat el president de la formació a Osona, Jordi Fàbrega, aprofitant la presentació del nou local d'ERC a Vic.Fàbrega ha remarcat que "el 2017 és un any clau pel procés d'emancipació de Catalunya", on el món local hi juga un paper molt important. "Cal que els regidors i alcaldes estiguem el capdavant". En aquesta assemblea, doncs, es definiran "les estratègies fins al setembre del 2017".Actualment ERC té 159 càrrecs electes arreu a la comarca, on Manlleu és l'alcaldia més important d'Osona i de les més ciutats més grans a Catalunya. ERC té presència en 44 municipis de la comarca i alcaldies en poblacions com Viladrau, Prats de Lluçanès o Sant Vicenç de Torelló.El president d'ERC Osona ha remarcat que es comprometen a treballar "activament pel referèndum d'autodeterminació". "Faci el que faci o digui el que digui l'estat espanyol, Esquerra serà conseqüent amb el decideixi el govern de Catalunya" ha sentenciat. Alhora Fàbrega ha apuntat que volen que la consulta tingui "un alt nivell de mobilització", més alt que del 27 de setembre.Per aconseguir aquesta mobilització, ERC va engegar a finals del 2016, la campanya "La República que farem". Tal com ha explicat la vicepresidenta d'ERC a Osona, Elisabet Ferreres, "és un ambiciós procés participatiu", amb actes arreu del territori, on "volem que la ciutadania ens aporti propostes". També es pot participar a través del web.Aquesta campanya s'estructura en cinc grans eixos, que són: una república amb una economia emprenedora i un treball digne; de benestar amb drets i oportunitats per a tothom; on l'educació i la cultura estiguin al capdavant; que sigui sostenible i respectuosa amb el medi; i que sigui oberta el món i compromesa amb la pau."El partit es compromet a fer campanya als 50 municipis de la comarca" ha dit Fàbrega. Aquesta campanya culminarà amb la conferència nacional d'ERC el juliol del 2017, on s'hauran recollit totes les propostes del país.