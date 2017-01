Satisfacció visible a les cares dels màxims responsables del Consell Comarcal del Moianès. L'ens supramunicipal ha començat a caminar aquest 2017 amb el traspàs d'algunes de les competències que li són pròpies, i amb la certesa que la resta aniran arribant al llarg de l'any que acaba de començar. El seu president, Dionís Guiteras, ha explicat que després d'un any i mig de la constitució de la comarca no s'havia pogut assumir cap competència "perquè no teníem el pressupost, però tot i això, aquest temps en ha servit per preparar-nos i adaptar-nos a la nova situació". Tot i que el pressupost s'haurà d'aprovar per ple el proper 10 de febrer, el Consell Comarcal del Moianès comença l'any amb un pressupost inicial que ronda els 2 MEUR. Fins ara, es diferents serveis es prestaven des dels consells comarcals de les comarques d'on depenien els municipis (Osona, Bages i Vallès Oriental) i també des del Consorci del Moianès. Guiteras ha explicat que la voluntat és mantenir-lo actiu, sobretot per àrees com la de promoció econòmica, "perquè hi ha serveis que el consell encara no pot assumir".



El Consell Comarcal del Moianès ja ha començat a caminar aquest 2017 amb l'assumpció de les primeres competències. "Les obligatòries i les no obligatòries, però que formen part de l'adn del Moianès", ha destacat el president del Consell Comarcal i alcalde de Moià, Dionís Guiteras.



El president ha explicat que tot el temps que ha transcorregut des del juliol del 2015, moment de creació de la comarca, en què com que no hi havia pressupost no s'ha pogut començar a treballar, ha servit "per preparar bé el model i reflexionar-hi". Concretament, Guiteras ha explicat que l'impàs els ha servit "per muscular". "Ara que tenim personal, ara es podran aplicar totes les polítiques", ha afegit. El president també ha volgut posar de relleu que durant tot aquest temps, i gràcies als consells comarcals d'Osona, el Bages i el Vallès Oriental, "cap ciutadà s'ha adonat d'aquest impàs".



En el proper ple del Consell Comarcal s'aprovarà un pressupost que se situa entre els 1'8 i els 2 MEUR, segons ha explicat la vicepresidenta Anna Guixà. Es tracta d'un pressupost inicial, que anirà creixent amb la progressiva assumpció de més competències, com les d'Ensenyament el setembre del 2017, i que es podria arribar a situar als 3 MEUR. D'aquests, 600.000 euros són fixes i corresponen al fons de cooperació que atorga el Departament de Governació.



Dionís Guiteras ha explicat que el Consell Comarcal del Moianès ha seguit la idea del Consorci del Moianès, "on cap municipi és més important que la resta". Quan el consorci es va adscriure directament al Consell Comarcal del Moianès, per evitar-ne la desaparició, "es va convertir en una pota més", ha dit el president. De fet, el Consell Comarcal va fer una encomana de gestió al consorci perquè pogués prestar els serveis mínims. "Per tant, el consorci ha estat viu tot aquest temps, i la nostra intenció no és eliminar-lo", ha dit el president.



Guiteras pensa que podria ser una eina útil en el futur alhora de mancomunar serveis, com per exemple la gestió dels residus o la creació d'una gossera comarcal. Tot i que ha admès que l'aniran "despullant de competències", ha assenyalat que "no té sentit tancar-lo i tallar-nos les ales". De fet, "el coneixement i l'expertesa d'algunes àrees", com per exemple la de promoció econòmica, farà que de moment es continuï prestant els serveis des del consorci, ha explicat Guiteras. "En un futur ja ens plantejarem què en fem, però ara no en podem prescindir", ha dit.



Noves competències



El Consell Comarcal del Moianès ja ha assumit la gestió de l'àrea dels serveis socials. De fet, els serveis d'educadora social, SIAD i treballadora social ja formen part del nou catàleg de serveis del Moianès. I properament, al llarg del 2017, n'aniran arribant d'altres, com aquells relacionats amb la salut o la infància, per exemple. La vicepresidenta Anna Guixà ha destacat que el més important de tot aquest procés de transició és que "el ciutadà no notarà el traspàs". En l'àrea dels serveis a les persones, el Moianès aposta per la descentralització i el treball "municipi per municipi" per poder donar "la màxima proximitat", ha explicat Guixà. Un altre dels serveis que es començarà a donar aquest 2017 serà l'obertura d'una oficina comarcal de joventut. En matèria per a joves, la vicepresidenta ha explicat que la comarca també entrarà a formar part de la xarxa d'impulsors de la garantia juvenil.



En l'àmbit de territori, el vicepresident Salvador Tresserra ha explicat que properament es vol donar un impuls a l'oficina de serveis tècnics del Moianès que de manera mancomunada oferirà als ajuntaments serveis d'arquitectura o enginyeria, entre d'altres. Tresserra també ha expressat la voluntat de treballar perquè la comarca disposi d'una gossera comarcal.



En el pla d'inversions, Salvador Tresserra ha explicat que la comarca impulsarà l'Ecomuseu del Moianès i es tirarà endavant un Pla de senyalització d'equipaments supramunicipals. Un altre dels projectes que ja està en fase d'estudi és la millora del transport públic de la comarca, sobretot per unir la capital, Moià, amb ciutats com Vic, Manresa o Barcelona.