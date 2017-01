Nevada a Bellmunt Foto: Josep Maria Costa

Comarques amb avís de neu (SMC) Matí: Ripollès, Berguedà, Osona, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès



Migdia-tarda: Ripollès, Berguedà, Osona, Garrotxa, Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Segarra, Vallès Oriental, Moianès, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, Bages



Vespre-nit: Ripollès, Berguedà, Osona, Garrotxa, Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Segarra, Vallès Oriental, Moianès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, Bages



Matinada: Ripollès, Berguedà, Osona, Moianès i Garrotxa

La neu pot ser la protagonista d'aquest dimecres. L’embossament d’aire fred que arriba farà que les nuvolades creixin ràpidament a la meitat nord del país des de bon matí. Les precipitacions començaran a caure a punts de l’interior de Girona, Pirineu i Prepirineu a partir del migdia, on seran en forma de neu a partir d’uns 600 metres baixant la cota ràpidament fins als 400.A partir de la tarda i durant el vespre, els xàfecs s’estendran cap a la Catalunya Central i també el litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona , incloent el Vallès, alhora que baixarà més la temperatura. Això farà que, si precipita, la cota de neu se situï al voltant dels 400 metres i fins i tot pot arribar als 300. Això pot fer que es vegi nevar a Vic, Berga, Ripoll, Solsona, Cervera, Igualada i, fins i tot, en punts elevats de Terrassa, la Mola, el Garraf o al Collserola, entre altres.Les precipitacions més importants cauran a punts de la Catalunya Central i sobretot del Pirineu i Prepirineu, on la cota de neu pot arribar a baixar fins els 200 metres i acumular quantitats de fins a 2 centímetres a partir dels 500 metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Puntualment, però, no es descarten gruixos superiors a l'entorn dels 10 centímetres. Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Neucat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de nevades . Algunes de les carreteres principals que es podrien veure demà afectades per les nevades són: A-2 (especialment entre Collbató i Cervera); C-25 (zona de l’Anoia, Moianès i Osona), C-37 a Igualada; C-16 (sobretot punts del Berguedà i la Cerdanya), C-17 a Osona, N-260 al Ripollès i Garrotxa; N-340 a la zona de l’Ordal; i l’AP-7 en el seu tram central. Les carreteres del Pirineu i Prepirineu també es poden veure afectades.De cara a la mobilitat per aquestes zones, cal estar atent de les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. En la mesura del possible, Protecció Civil recomana que s’avanci la mobilitat de camions abans del migdia, quan la nevada podria afectar algunes de les vies principals.