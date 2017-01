Homs, Lloveras i Rovira Foto: Josep M. Montaner

Durant la presentació amb la sala Sert plena de gom a gom Foto: Josep M. Montaner

Molts càrrecs electes d'Osona ensenyant el distintiu Foto: Josep M. Montaner

Aquest dimarts, es va presentar l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT) a Osona, on el 50,22% dels regidors i alcaldes ja estan inscrits. Així ho va explicar la presidenta de l'Associació de Municipi per la Independència (AMI), Neus Lloveras, durant la presentació, dient que Osona "és un territori molt implicat". De fet, dels més de 9.300 càrrecs electes que hi ha a Catalunya, actualment n'hi ha inscrits un 30%. Osona és la comarca on hi ha més representants públics inscrits."El principal objectiu és que no s'hagi de convocar l'assemblea" va dir Lloveras, explicant que només es constituiria en cas d'excepcionalitat política. I afegia "pot ser que en algun moment hi hagi un obstacle que dificulti seguir el full de ruta i és necessari que els càrrecs electes ens puguem reunir per veure com podem ajudar a desencallar el procés". "De moment només estem creant el registre de càrrecs electes" va concloure.Entre aquest registre, també hi ha inscrits el Diputat al Congrés dels Diputats, Francesc Homs (PDECat), la diputada i secretària general d'ERC, Marta Rovira; la regidora de l'Ajuntament de Montesquiu, Liliana Vilanova (CUP), el regidor de l'Ajuntament d'El Brull i conseller comarcal, Pere Medina (Independents) i el regidor de Taradell, Jacint Casadevall (Solidaritat).Tots aquests van intervenir en la presentació de l'AECAT a Osona. D'una banda, Marta Rovira, va remarcar la importància dels ajuntaments en aquest procés. La republicana va explicar que "en el procés de canvi accelerat" que està vivint Catalunya, "els ajuntaments són imprescindibles". "Sou un reforç de legitimitat" va dir, mentre destacava que ja hi ha hagut altres països que s'han hagut de prendre les decisions a través d'una assemblea d'alcaldes.D'altra banda, Homs va destacar la voluntat de suma i excepcionalitat d'aquella taula, explicant que calia fer pujar el 50% de càrrecs a la comarca. "Encara que no hi hagi l'acció definida, hem d'estar per la feina perquè aquest 2017 és l'any" va sentenciar el diputat.La campanya territorial comença per OsonaLa presentació a Osona inicia un conjunt de trobades que anirà per altres territoris. "El nostre objectiu és acabar-ho a finals de març, per començar la campanya pel sí del referèndum" va explicar Lloveras. "Tindrem l'assemblea preparada" va sentenciar.