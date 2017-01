Imatges darrer servei a la @transitc17 km39,5➡Vic vehicle volcat🚒🚗#Precaució en aquest tram

La C-17 a l’alçada de Tagamanent ha viscut aquest diumenge a la tarda tres accidents de trànsit que no han causat ferits d’importància però sí que han provocat diversos quilòmetres de retencions durant tota la tarda.El primer dels accidents ha tingut lloc a les 15:13 hores, quan un vehicle ha sortit de la via i ha causat un ferit lleu. Més tard, a les 16:44, un altre vehicle també ha sortit de la via al quilòmetre 39,5 en sentit Vic i ha bolcat. Un adult i un menor han resultat ferits de poca importància i un helicòpter medicalitzat ha hagut d’aterrar per valorar el seu estat. Una hora més tard, a les 17:56, hi ha hagut una altra sortida de la via, en aquest cas en sentit Barcelona.