Amics que et preparen un dinar sorpresa... i va de truites 😍😍😍 pic.twitter.com/mmQ8pNSP9n — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 22 de gener de 2017

Els amics del regidor de la Capgirem Vic, Joan Coma, li han preparat aquest diumenge un dinar "sorpresa" molt especial: "I va de truites", ha escrit ell mateix a les xarxes socials, tot afegint-hi una foto de totes les truites que li han preparat. Un dels creadors, Enric Torné, ha publicat una imatge amb la careta de Joan Coma. A banda d'aquest plat, de segon també han fet paella d'arròs.Aquest dinar arriba pocs dies després que La Directa i Setembre publiquessin el vídeo de la seva declaració davant del jutge, que li va demanar "si per trencar un ou i una truita calia fer força". El regidor de la CUP va declarar aquest dimecres a l'Audiència Nacional espanyola , després d'haver estat detingut el dia abans per negar-se a comparèixer davant del jutge per un presumpte delicte d'incitació a la sedició.El jutge Ismael Moreno va atendre la petició del fiscal Vicente González Mota que veia "indicis de criminalitat" en el fet que el regidor demanés desobeir les institucions espanyoles i la resolució del TC en un ple municipal del 2015 on es va debatre i aprovar una moció de suport a la declaració de ruptura del Parlament.