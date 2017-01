Aquest dijous, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Vic van tornar a detenir un veí de Calldetenes de 33 anys per robar a l'interior de dos vehicles amb força i tenir la temptativa de robar un tercer. Un dia abans, dimecres 18 de gener, els agents van detenir-lo per robar en dos vehicles , que tenien les portes obertes per descuit dels seus propietaris. Va robar un mòbil i una tauleta. El dia després, dijous 19, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb una multa de 450 euros.Aquest mateix dia, va tornar a robar. Al voltant de les 8 del vespre, un agent de paisà de la Guàrdia Urbana va veure com el veí de Calldetenes sortia corrents del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Vic. En reconèixer l'infractor va seguir-lo, mantenint una distància, i va avisar els seus companys del cos i també els Mossos d'Esquadra, per l'actitud sospitosa.Amb els ulls posats a sobre va veure com el delinqüent va posar-se entremig de dos vehicles del passeig Ventura i va començar a observar-los. Va intentar forçar el primer sense èxit, i el segon vehicle, hi va accedir trencant el vidre del copilot amb una pedra. Quan va agafar les pertinences, es va arrencar a córrer un altre cop.Llavors l'agent va poder actuar i tornar a detenir, juntament amb els seus companys, "el lladre dels cotxes". Després els agents es van desplaçar el carrer Sant Antoni Maria Claret per comprovar perquè havia fugit en un primer moment. I efectivament, també es van trobar un cotxe amb un vidre trencat.L'acusat, que acumula nombrosos antecedents policials de la mateixa índole, segueix detingut i passarà a disposició judicial aquest dissabte. Segurament, pels objectes sostrets (un mòbil, unes ulleres de sol, un paraigua, uns encenedors, i un rellotge) serà alliberat.