El Departament de Governació vol ''modular'' els increments "exagerats" que s'estan registrant en els lloguers a determinades ciutats com és el cas de Barcelona i per això de forma immediata, en un termini d'uns dos mesos, vol aprovar un decret llei que implanti un índex de preus de referència de lloguers, sense esperar la futura llei catalana d'arrendaments urbans, segons ha explicat la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

La consellera de Governació, Meritxell Borràs. Foto: ACN

Aquest índex constarà en tots els contractes de lloguer que es signin en el cas que el preu del lloguer superi el valor que estableixi l'índex, segons ha assegurat Borràs. La consellera ha participat aquest dimarts en una reunió del grup de treball impulsat pel Govern encarregat de fixar els criteris que han de servir de base per enllestir en els pròxims nous mesos una futura legislació sobre arrendaments urbans.Els propietaris hauran de fer constar obligatòriament en el contracte de lloguer si el preu del lloguer està per sobre de l'índex de referència aprovat pel Govern i que serà públic a través del portal del Departament de Governació.En el decret llei que estableixi la creació d'aquest índex, el Govern demanarà als ajuntaments catalans que encareixin la quota de l'IBI per a aquells propietaris que no s'ajustin en els seus contractes de lloguer a l'índex de referència, i que apliquin bonificacions als que sí el segueixin. També convidarà al govern espanyol que estableixi incentius en l'IRPF i en l'Impost de Societats per aquells propietaris que tinguin en compte aquest índex.El preu del metre quadrat d'aquest índex de referència s'elaborarà a partir de la informació de totes les fiances de lloguer que estan dipositades en l'Incasòl i on estan registrats tots els contractes de lloguer amb el seu preu de tots els habitatges de lloguer de Catalunya.Per determinar el preu del metre quadrat aquest índex tindrà en compte almenys la localització de l'habitatge, l'antiguitat de la finca o del pis, els metres quadrats de superfície, l'eficiència energètica de l'habitatge i el fet que l'arrendament es faci amb mobles o sense mobles. Cada dos anys el preu del metre quadrat d'aquest índex s'actualitzarà i cada quatre anys es procedirà a la revisió dels criteris d'elaboració.