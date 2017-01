El Teatre Cirvianum de Torelló estrena temporada aquest dissabte, a les 9 del vespre, amb Un obús al cor, del libanocanadenc Wajdi Mouawad, en l'adaptació que n'ha fet La Perla 29. Un obús al cor és la versió teatral de la novel·la Visage retrouvé (2002), adaptada en format monòleg, amb direcció d'Oriol Broggi i Ferran Utzet i interpretació de l'osonenc Ernest Villegas.Prèviament, divendres, i amb organització del Teatre Cirvianum i el Club de lectura de la Biblioteca Dos Rius, es farà un col·loqui amb Oriol Broggi i Ernest Villegas. Totes les persones que assisteixin al col·loqui podran comprar les entrades per veure Un obús al cor al Teatre Cirvianum amb un 25% de descompte.Wajdi Mouawad és autor de textos que Oriol Broggi ha portat a l'escena amb gran èxit, com ara Incendis o Cels. Un obús al cor és un monòleg que comença amb una trucada en la qual li comuniquen al jove Wahab que la seva mare està a punt de morir. Des d'aquí inicia un viatge en autobús fins a l'hospital, que esdevé un viatge en el temps per recordar amb tendresa, còlera, dolor i humor l'odissea de la seva família, temàtiques recurrents en l'obra de Wajdi Mouawad.L'espectacle ha obtingut un èxit notable en les seves representacions a la Biblioteca de Catalunya, amb una extraordinària interpretació d'Ernest Villegas, i ara comença a Torelló la seva gira per diferents escenaris catalans.

