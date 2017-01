La portada del disc 'Fent Camí'



Aquest proper dijous, 19 de gener a partir de les 6 de la tarda es posaran a la venda les entrades per al segon concert d'homenatge al grup de folk Esquirols, que es farà el diumenge 12 de febrer al teatre Conservatori de Manresa. El primer concert programat, a les 7 de la tarda, va exhaurir les localitats només 3 hores després de posar les entrades a la venda. És per això que s'ha programat un segon concert el mateix diumenge, a 2/4 de 10 del vespre, també amb els grups Scirius, Titot, Pastorets Rock, Ebri Knight, Germà Negre, i el Cor Giovinetto.Al concert, que compta amb la col·laboració del Club de la cançó i D'arrel, hi participaran sis formacions musicals que entre el seu repertori hi tenen versions d'algunes cançons d'Esquirols. Aquestes formacions són Scirius, formada per 15 músics i cantants que interpretaran 7 o 8 cançons d'Esquirols. També Titot, que tocarà Al banderer de la pau i Torna, torna. Serrallonga. A més, hi intervindran Pastorets Rock, una formació de vuit músics i cantants que cantaran Cada dia és un nou pas; Ebri Knight, que oferiran la seva versió de les cançons Conte medieval i Arrels; Germà Negre, que representaran Va callar i Va passar a Collsacabra, i el Cor Giovinetto, que cantarà Arrels.