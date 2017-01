Coincidint amb l'època de màxima utilització d'estufes i calefaccions, l'Ajuntament de Manlleu inicia una campanya per millorar la qualitat de l'aire del municipi. Concretament, la iniciativa vol reduir els nivells de benzopirè, un contaminat que va superar el valor objectiu anual per la protecció de la salut durant els anys 2013 i 2015 al municipi.La campanya, adreçada tant a famílies com a empreses, dóna recomanacions referents a la crema de combustibles, a través d'un tríptic "Recomanacions per a l'ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa", editat per la Generalitat de Catalunya i presentat fa unes setmanes al Consell Comarcal d'Osona.Els consells que es donen s'orienten a reduir les emissions contaminants i són específics per a instal·lacions domèstiques de biomassa (calderes, estufes i llars de foc) i a prohibir cremar altres combustibles (com el coc de petroli, carbó mineral, fusta tractada, palets o mobles).Pel que fa als primers consells per a instal·lacions domèstiques es recomana que la llenya ha de ser seca (mínim 6 mesos després de tallar); que les llars de foc tancades són més eficients i menys contaminants; i que l'emissió de fum negre és un indicador de mala combustió. Aquesta informació s'ha fet arribar a la ciutadania via bustiada i també a través de visites a una part de les empreses.

