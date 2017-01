Les infermeres i infermers d'Osona estan convocats aquest dijous 19 de gener a debatre i arribar a consensos sobre quines són les qüestions que afecten el seu dia a dia i que han de guiar el canvi en la seva organització col·legial, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).



Aquesta corporació que representa a més de 40 mil infermeres i infermers de la demarcació de Barcelona està immersa en un procés participatiu, el Projecte RESET, per definir-ne un nou model d'organització que ajudi a seguir desenvolupant la professió d'infermera i donar resposta a les seves necessitats professionals, formatives i de representació.



Es tracta d'un procés que no s'havia fet mai abans en el sí d'una organització col·legial i en el que les infermeres osonenques podran fer sentir la seva veu. Aquests diàlegs es produeixen a diferents punts del territori apropant-se allà on estan les infermeres i on es viu el dia a dia d'aquestes.