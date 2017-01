L'Ajuntament de Calldetenes ha reiterat que la prohibició del pas de camions pel nucli urbà segueix vigent, després que l'Ajuntament de Vic prohibís circular vehicles pesants per la variant . Des del divendres 13 de gener, el trànsit de vehicles pesants en ambdós sentits del carrer de Bon Aire de Vic queda prohibit des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí de tots els dies de la setmana.La variant de Calldetenes es va posar en marxa precisament per això, per treure els vehicles pesants del nucli urbà. Ara aquests han de buscar recorreguts alternatius, ja que no poden passar-hi de nit. La majoria de camions que passen per aquesta via es desplacen al polígon de Santa Eugènia de Berga. Una alternativa és agafar la sortida de l'Eix Transversal de Taradell (BV-5306). Tot i així, encara hi ha molts camions que hi circulen, o bé perquè no estan assabentats per la prohibició o en fan cas omís.Per Vic, aquesta prohibició ha de contribuir a la millora del descans dels veïns d'aquesta zona de la ciutat i serà efectiva quan es col·loquin els senyals que prohibiran el trànsit de vehicles pesants en els dos extrems de la via. Es tracta d'una mesura temporal fins que les obres previstes per reduir les molèsties d'aquests veïns estiguin llestes. Aquestes consistiran en la instal·lació de paviment sonoreductor, barreres vegetals, etc.Calldetenes no va poder prohibir la circulació de camions fins que no es va posar en marxa la variant, després de més de 30 anys de reivindicacions. Actualment la prohibició de pas de vehicles pesants pel nucli urbà és de 24 hores el dia.