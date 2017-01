Temperatures mínimes dimecres 18 de gener Das (Cerdanya): -20,4 ºC

Queixans (Cerdanya): -16,6 ºC

Refugi d'Amitges (Pallars Sobirà): -15,4 ºC

Puigcerdà (Cerdanya): -14,9 ºC

Prades (Baix Camp): -13,1 ºC

Guixer (Solsonès): -12,4 ºC

Vielha (Val d'Aran): -12,3

El Pont de Suert (Alta Ribagorça): -12,0 ºC

La Pobla de Lillet (Berguedà): -10,3 ºC

Ribes de Freser (Ripollès): -10,2 ºC

Cardona (Bages): -9,7 ºC

Olost (Osona): -8,6 ºC

Girona (Gironès): -8,1 ºC

Lleida-La Bordeta (Segrià): -7,1 ºC

Balaguer (Noguera): -7,1 ºC

Tarragona-Complex Educatiu (Tarragonès): -2,4 ºC

Barcelona-Zona Universitària (Barcelonès): -0,3 ºC

Tortosa (Baix Ebre): 2,1 ºC



Font: Meteo.cat i Meteoclimatic

Temperatures mínimes d'aquest dimecres Foto: Meteoclimatic

El tan esperat fred d'origen siberià ha arribat finalment i aquesta nit ha deixat quasi tota Catalunya congelada. Les temperatures oscil·len entre els -12 i els -20 ºC al Pirineu, freguen els -10 ºC en punts de l'interior i deixen algunes glaçades a la mateixa línia de costa.Entre les temperatures més baixes destaquen el cas de la Cerdanya amb un registre de -20,4 ºC a Das i -14,9 ºC a la Cerdanya. També s'han superat els -10 ºC en poblacions del Baix Camp, del Solsonès, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Berguedà i el Ripollès, entre altres comarques. A Osona, com es pot veure en el mapa, les temperatures ronden al voltant dels -8 ºC, fregant gairebé els -10 ºC.Està previst que aquest dimecres la sensació de fred sigui acusada al llarg de tot el dia i les màximes quedin molt curtes. La propera nit tornarà a ser glacial a bona part del país mentre que a partir de dijous les temperatures iniciaran una lenta recuperació.De cara a divendres no es descarten precipitacions febles al litoral i prelitoral amb una cota de neu que se situaria entre els 300 i els 600 metres.Protecció Civil té activat el pla PROCICAT per l'onada de fred i la forta baixada de temperatures. És per això que el Govern demana extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit i pel que fa a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, ja que són els més vulnerables a les baixes temperatures.En les hores en què el fred sigui més intens, han d'evitar sortir al carrer. Es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé. També cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions i ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen.D'altra banda, Protecció Civil ha desactivat el pla especial d'emergències per nevades un cop finalitzat l'episodi dels darrers dies que han deixat acumulacions de neu destacables al Pirineu.