Pere Camps, director del Barnasants. Foto: Adrià Costa

Vic s'incorpora a la programació de la 22a edició del festival de cançó d'autor Barnasants amb quatre concerts, dels 126 que hi ha programats en el certamen arreu dels Països Catalans. Enguany el festival ret homenatge a dos aniversaris de dues dones: els 100 anys del naixement de Violeta Parra, referent de la cançó d'autor llatinoamericana; i els 100 anys de la Revolució Bolxevic, on hi va haver la primera dona ministra de la història, Alexandra Kol·lontai.Precisament, el concert inaugural es presenta sota el títol de Les Kol·lontai i tindrà com a protagonistes quatre cantautores catalanes que són Meritxell Gené, Sílvia Comes, Ivette Nadal i Montse Castellà. El repertori estarà format per cançons d'igualtat, de dones que lluiten i dones que estimen. Aquest concert es farà a Barcelona el 27 de gener. Dos dies més tard, El Casino de Vic acollirà aquest espectacle donant així el tret de sortida a la comarca.A banda d'aquest concert, Vic acollirà tres espectacles més al Teatre l'Atlàntida i a la Jazz Cava. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susagna Roura, va remarcar, durant la roda de premsa d'aquest dimarts, la "transversalitat del projecte", ja que engloba tant la Jazz Cava, l'Ateneu de Vic o l'Atlàntida; "tres estils propis i diferents que s'ajunten per difondre la cançó d'autor". "Esperem que sigui un projecte amb continuïtat" va sentenciar Roura.Des de l'Atlàntida, Ramon Ferrer va remarcar que estan contents d'acollir aquest projecte, perquè es tracta d'una iniciativa de país; que permet "una projecció de l'Atlàntida més enllà de la comarca", i que permet que "els equipaments de la ciutat podem treballar amb sinergies". El Teatre l'Atlàntida acollirà el concert de Marina Rosell el proper 5 de març, on presentarà Cançons de resistència ; i el segon serà el de l'artista valencià Pau Alabajos, el 26 de març, on aprofitarà per presentar el seu darrer treball L'amor i la ferocitat Jordi Casadesús de la Jazz Cava també es va mostrar satisfet per la incorporació de Vic al Barnasants. A més, que els equipaments de Vic treballin conjuntament és "un bé comú per la ciutat" i alhora és un precedent de futures sinergies. Xavier Baró presentarà el seu últim treball a la Jazz Cava, Antologia essencial, emmarcat en el Barnasants.El director del festival, Pere Camps, va apuntar que Vic s'afegeix "a la xarxa de complicitats que fan possible el Barnasants com a projecte cultural". Segons Camps, Vic pot ser "la gran seu del Barnasants a la Catalunya Central i el seu punt de referència". De fet, pel director, la capital d'Osona "va en sintonia amb la idea del Barnasants".En aquesta 22a edició, el Barnasants s'estén més i arriba a una trentena de sales d'arreu dels Països Catalans: Barcelona, Altafulla, L'Hospitalet de Llobregat, Gelida, Terrassa, Lleida, Sant Llorenç d'Hortons, Calaf, Castelldefels, Vic, Premià de Dalt, Torrelles de Llobregat, Subirats, Alcoi, Palma de Mallorca i Perpinyà. Camps va explicar que tot i la incorporació de nous punts del territori al projecte cultural del Barnasants com a seus que acullen concerts, "aquestes no podran créixer 'in eternum'".D'altra banda, el director del festival, va apuntar que aquestes seus actuen "en peu d'igualtat" amb la capital del país. Segons Camps, "Vic participarà de la inauguració col·lectiva i en peu d'igualtat", ja que també acull l'espectacle inaugural de veus femenines Les Kol·lontai.