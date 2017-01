(22 de juny de 1881)



Una mare de família, viuda ha 4 mesos, i mare de 2 filles, acaba de perdre la major, de 19 anys, que l’ajudava guanyant a la fàbrica 9 pta la setmana. La festejava un jove a qui els veïns acusaven de curt de mans. Sa mare li feu present i ella se’n ressentiria, sens dubte. Per això i per altres motius no coneguts pel públic, sa mare se vegé obligada a renyar-la, un vespre, dient-li que la faria plorar. La noia li respongué que seria ella la que ploraria. L’endemà, al ser fora la mare, la noia se begué una ampolla de salfumant, morint, arrepentida (això sí), al cap de quatre hores, deixant a sa mare i a sos germanets en la misèria i en la desesperació.



(13 de desembre de 1890?)



La pobra velleta Maria Fabra me diu que anava aquest matí a tirar-se a mar. Baixant Rambla avall m’ha vist a mi, que anava al Pi, passant, contra ma costum, també per la Rambla, i s’és aturada.



Fa algun temps una altra dona –no recordo son nom– me contà que també anava a tirar-s’hi, i estava ja a la vora de la Mar Vella, quan se li aparegué un home dient-li: –Què feu, bona dona? Tornau a casa. Déu vos aconsolarà. Ella tornà a casa, i a l’arribar al portal se girà i no vegé l home enlloc. Ella era devota de sant Josep, i li atribuí aqueixa gràcia.



(30 de març de 1892)



Lo dia 31 de desembre estava fent oració, davant la gran imatge de Jesús crucificat que hi ha a mà esquerra en la iglésia de Sant Jaume, una dona [que] li demanava si li concediria feina, puig se trobaven en gran misèria, i la santa imatge feu un moviment de cap, obrint i tancant los ulls, com si li digués: –Sí.



Una dona s’és confessada, i després m’ha contat sa situació. Te el marit cego i cinc fills, i la mes espantosa misèria a casa. M’ha dit que anava a confessar perquè Déu li llevàs del cap lo mal pensament de tirar-se pel terrat, i que, a l’entrar a la sagristia, aquesta idea li ha fugit.



(5 de maig de 1900)



Un dia sentí renàixer lo dolor reumàtic a l esquena, que no havia sentit feia més d’un any. Jo ho prenguí com un avís del cel. Me durà quatre o cinc dies.