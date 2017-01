7 Dakars disputados, 7 Dakars finalizados.

¡@LaiaSanz_ es la única mujer en conseguirlo!

P16, P15, P9 y P16 los últimos 4 años👏🏼#Dakar2017 pic.twitter.com/lOEklxuNZv — KH7 Dakar (@KH7_Sport) 14 de enero de 2017

Gerard Farrés ha acabat pujant al podi del Dakar en tercera posició. El de Manlleu ha escalat posicions en la darrera etapa empatant a temps amb Adrien Van Beveren (Yamaha). Farrés ha compartit podi amb KTM, ja que Sam Sunderland ha aconseguit la victòria, i Matthias Walkner la segona posició.Pel que fa als altres corredors d'Osona, en categoria de motos, Laia Sanz no ha pogut mantenir la quinzena posició i ha quedat en la setzena, com en la darrera edició. Marc Solà ha quedat en 28a posició i Rosa Romero, la 80a.D'altra banda, en categoria de cotxes, Nani Roma ha acabat quart al Dakar. El pilot de Folgueroles ha pogut mantenir la quarta posició, entrat cinquè en la darrera etapa. Ha aconseguit la victòria el pilot francès Stephane Peterhansel (Peugeot), guanyador per trezè cop a la seva carrera i setè a la categoria de cotxes. Tot i així, la prova acaba amb un llarg tram d'enllaç fins a Buenos Aires (700 km), on es farà la cerimònia dels podis.