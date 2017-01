L'impulsor de la iniciativa, David Garriga, amb Joan Morros, del Galliner Foto: MEES

Una de les cançons del desaparegut grup de folk català Esquirols, de l'àlbum Fent Camí, es diu 12 de febrer de 2017 i va ser escrita l'any 1975 per l'actor Joan Crosas, que va ser un dels membres d'aquest grup nascut al poble de l'Esquirol i que va estar en actiu de l'any 1968 al 1986.I aquest és el motiu pel qual, ara que arriba aquesta data, El Galliner s'ha volgut sumar a la iniciativa promoguda pel jove manresà David Garriga i s'ha organitzat aquest concert d'Homenatge a Esquirols el mateix 12 de febrer de 2017 a les 19h, al Teatre Conservatori de Manresa.En el concert hi participaran cinc formacions musicals que entre el seu repertori hi tenen versions d'algunes cançons d'Esquirols. Aquestes formacions són Sciurus/Esquirols XXI, formada per 15 músics i cantants que interpretaran 7 o 8 cançons d'Esquirols. També Titot i David Rossell, que tocaran Al banderer de la pau i Torna, torna. Serrallonga.Hi haurà també Pastorets Rock, una formació de 8 músics i cantants que cantaran Cada dia és un nou pas. També el grup Ebri Knight, 8 músics i cantants que oferiran la seva versió de les cançons Conte medieval i Arrels. I també Germà Negre, que cantaran Va callar i Va passar a Collsacabra.El concert compta amb la col·laboració del Club de la cançó i D'arrel. Les entrades es podran comprar a partir del 12 de gener, a les 18h a les taquilles del Kursaal i per internet . El preu de les entrades és de 15 euros.Els Esquirols fou un grup de música folk català nascut al poble de l'Esquirol, al cor del Collsacabra l'any 1968 i que va deixar de cantar l'any 1986, un moment de canvis històrics en què cantar en català era tot una juguesca. Tanmateix, el panorama de la cançó estava en efervescència amb la irrupció de molts grups i solistes, i la situació política i social del país obria noves esperances de cara al futur.En aquest context, Esquirols es va caracteritzar per fer cançons compromeses amb el seu temps, tant per les lletres -a voltes satíriques, a voltes emotives i contundents- com per la seva voluntat d'arribar a un públic majoritari. Les influències inicials de la cançó de muntanya i el folk nord-americà van deixar pas, de mica en mica, a un estil propi i elaborat, i a una sonoritat plena de matisos instrumentals i vocals.El grup edità sis discos de llarga durada: Cants al vent (Edigsa, 1973 i reeditat per Picap el 2007), Fent camí (Edigsa, 1975 i reeditat per Picap el 2007), Colze amb colze (Edigsa, 1976 i reeditat per Picap el 2007), Licor d'herbes bones (Edigsa, 1978 i reeditat per Picap el 2007), Torna, torna Serrallonga (Edigsa, 1980 i reeditat per Picap el 2007), Com un anhel (Edigsa, 1982 i reeditat per Picap el 2007) i enregistrà el disc El comte Arnau (1984) amb Rafael Subirachs, que encara resta inèdit.Les cançons d'Esquirols van formar part de la banda sonora d'una generació. Molts joves d'aquells anys les van adoptar per cantar-les, a cop de guitarra, en trobades, excursions, festivals i actes reivindicatius. Algunes d'aquelles cançons, adaptades, popularitzades i convertides gairebé en himnes han anat passant a les generacions més joves, i han format part dels cançoners bàsics d'escoles, grups excursionistes, agrupaments escoltes i esplais, alhora que han estat reinterpretades per altres cantants o conjunts musicals com ara: Xesco Boix, Picarols, Mecatxis, Mesclat, Bitayna, David Rossell i Titot, Sciurus-Esquirols XXI, Pinyols Bertran, Mitjanit, Kumbes del Mambo, Pastorets Rock, Ebri Knight....El grup va estar format, entre altres, per Joan Crosas, Joan Vilamala i Terricabras, Dolors Roca, Josep Casadesús i Ramon Estrada.