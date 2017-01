Aquest cap de setmana, The Sey Sisters faran un concert a Hostalets de Balenyà amb motiu de les Festes d'Hivern . Filles d'aquest poble, les germanes Sey tornen amb més força que mai desprès d'acabar el 2016 ple de bolos. Aquest dissabte actuen a partir de les 11 de la nit a la sala polivalent. Com ja és habitual, aniran acompanyades de la banda FunkyStep.En aquesta ocasió presentaran temes propis del seu primer disc, A Matter of funk. Aquest treball és la consolidació del trio vocal i de la banda fent un clar i sincer homenatge a la música afroamericana amb l'empremta personal de l'Edna, la Kathy i la Yolanda Sey.La Festa Major d'Hivern dels Hostalets de Balenyà continuarà durant aquest mes de gener amb el Tribut a Pepe Rubianes (20 de gener) i amb el grup de ball Què tal (21 de gener). El quartet Mèlt, guanyador de la darrera edició del concurs Oh Happy Day!, passarà pel municipi el diumenge 22 de gener.