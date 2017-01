Els veïns de Sant Miquel de Balenyà decidiran a través d'una consulta si volen ser un municipi independent de Seva o no abans de l'estiu. Així ho ha explicat Lluís Luengo, del Consell de Participació, que remarca que encara no hi ha una data concreta, però que no volen coincidir amb el referèndum d'autodeterminació del setembre del 2017.De moment, aquest diumenge han convocat una xerrada informativa, oberta a tot el poble, per acabar de concretar si es vol tirar o no endavant, fixar una data en el calendari i la pregunta exacte de la consulta. Sota el títol, "Sant Miquel de Balenyà vol ser municipi", la jornada començarà a les 10 del matí amb una xocolatada, hi haurà activitats familiars durant tot el matí, a dos quarts de 12 hi haurà la xerrada informativa a càrrec del Consell de participació, i a les 12 una vermutada gratuïta. Tots els actes es durant a terme a darrere la plaça de l'Església i a la sala cultural El Teatre.Actualment, Sant Miquel de Balenyà, és una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) des de fa dos anys . Una EMD és un tipus d'entitat territorial per sota de l'Ajuntament, en aquest cas el de Seva, que es regeix per una junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un president. Aquestes entitats tenen una certa autonomia i poden gestionar alguns temes que només afecten el seu àmbit territorial.Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d'aquesta manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses localitats al seu interior. Sant Miquel de Balenyà té més autonomia, però no té totes les competències d'un ajuntament (com per exemple, les ordenances referides al POUM).