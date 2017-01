El ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo Foto: EuropaPress

Àlex Crivillé: "Tots els esportistes d'elit se'n van a fora. Has de mirar per tu. Qui no ho fa és burro!"



⏰ Dissabte a @CatalunyaRadio. pic.twitter.com/fk4ZMtwHoF — El suplement (@elsuplement) 12 de gener de 2017

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha criticat aquest divendres les manifestacions de l'excampió del mon de motociclisme Àlex Crivillé , que en una entrevista a Catalunya Ràdio va justificar que els esportistes espanyols tributin fora de l'Estat perquè "qui no ho fa és burro".Segons Méndez de Vigo, que ha admès que no coneixia les manifestacions de Crivillé, "pagar impostos és contribuir a que el teu país tingui uns grans serveis públics, pensions, i a fer realitat la millora de la vida de les persones, i per tant és un deure cívic". "Crec que qui paga els seus impostos compleix un deure cívic que cal ressaltar", ha sentenciat.Aquest dissabte al matí, per les ones de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell entrevistarà l'expilot de motociclisme, Àlex Crivillé al programa El suplement . Tal com es pot veure en el vídeo previ, Ustrell li demana a l'esportista de Seva sobre l' aparició del seu nom entre els "Papers de Panamà" Crivillé considera que a Espanya la fiscalitat és massa elevada i per això molts esportistes marxen a viure en altres països com Andorra, Suïssa o Mònaco. "Has de mirar per tu (...), qui no ho fas és burro!", diu el de Seva. Aquest dissabte es podrà escoltar l'entrevista sencera a la secció de Quatre Gats a partir de les 11 del matí.