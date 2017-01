Vic acull la primera exposició de l'onzena edició del projecte Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental. La iniciativa d'Osonament consisteix en la creació i posterior exposició d'un conjunt d'obres per part de diferents parelles artístiques, formades per un artista amateur usuari de la xarxa de salut mental i un artista professional. L'objectiu és afavorir la rehabilitació i reinserció de les persones que tenen algun problema de salut mental i canviar la visió estigmatitzada que existeix a la societat vers els trastorns mentals.En el projecte d'enguany hi han participat sis comarques catalanes amb un total de 169 artistes que han creat 80 obres. En aquest espai, que es pot visitar del 12 al 29 de gener (divendres i dissabtes de 6 de la tarda a les 9 del vespre), s'hi poden contemplar les 14 obres realitzades a Osona.En l'onzena edició del projecte de Parelles Artístiques hi han intervingut usuaris dels següents centres: Osonament (Osona); Ampans, Centre de Dia d'Althaia i Mosaic (Bages); Activament, Agència de Desenvolupament del Berguedà, ASFAM, el Centre de Salut Mental d'Adults del Berguedà i l'Hospital de Dia de Berga (Berguedà); Alterarte, Centre de Formació i Prevenció (Maresme); Associació La Muralla i el Servei de Rehabilitació Comunitària de Tarragona – Institut Pere Mata (Tarragonès), i l'Associació El Far l Servei de Rehabilitació de Granollers Benito Menni (Vallès Oriental).

