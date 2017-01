La farinera, amb la seu de Casa Tarradellas al fons. Foto: Casa Tarradellas

El grup d'alimentació Casa Tarradellas amplia la seva capacitat de producció de pizzes fresques amb una inversió de 25 milions d'euros en una nova fàbrica a Gurb. Coincidint amb el vintè aniversari del llançament d'aquest producte, l'empresa obrirà el nou centre de producció durant el segon semestre d'aquest any i suposarà 50 nous llocs de treball. Es tracta del cinquè centre productiu destinat a productes amb base de pa, que hi ha entre Gurb, Vic i Olost.Aquest producte és un dels negocis més emblemàtic del grup i ocupa dos terços del mercat espanyol de pizzes. A més de fabricar sota la marca Casa Tarradellas, l'empresa també ho fa per Hacendado, que distribueix a Mercadona. Tot i que ja hi ha més de 25 tipus de pizzes, Casa Tarradellas preveu llançar al mercat noves varietats d'aquest producte.Casa Tarradellas, fundada el 27 de juliol del 1976 per Josep Terradellas a Gurb va celebrar el 2016 el seu quarantè aniversari, amb una facturació de 859 milions d'euros el 2015, una plantilla de prop de 1.800 treballadors i onze centres de producció, que ara s'hi sumarà aquesta nova fàbrica.En aquests 40 anys, la capacitat productiva de l'empresa s'ha ampliat i compta actualment amb onze centres de producció, entre els quals destaca una planta de reciclatge per recuperar i reutilitzar les retallades de material PET que es produeixen en les línies d'envasament i un molí propi en el qual elabora la farina per a les seves pizzes.Aquest últim any, Casa Tarradellas ha invertit deu milions d'euros a ampliar la planta farinera per doblar la producció; alhora, ha continuat apostant per la innovació i millora.