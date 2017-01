Construcció de l’ampliació de l’Escola de Diatock Foto: Ajuntament de Vic

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, acompanyada de la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, i el regidor de Cooperació, Toni Serrat, van marxar aquest dijous al vespre de viatge oficial de cooperació a la regió de Ziguinchor, al Senegal (Àfrica). Durant l'estada al sud d'aquest país, es faran diverses accions institucionals relacionades amb la cooperació promoguda pel consistori en aquesta zona.Entre aquestes, s'inaugurarà l'ampliació de l'Escola de Diatock per part de l'alcaldessa de Vic, es visitaran els Projectes Horta i Granja de la mateixa població; es faran diverses renunions amb l'Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARZ), la junta directiva del Club de Futbol Casa Sport, el Centre Regional d'Education Feminin, el Conseil Departamental de Bignona i l'Inspecció d'acadèmia M. Faye; i es visitaran la Universitat de Ziguinchor i el mercat local d'artesania, entre altres. El viatge oficial finalitzarà el divendres 20 de gener i fins llavors l'alcalde en funcions serà el primer tinent d'alcalde, Josep M. Arimany.El programa de desenvolupament integral de cooperació amb Diatock, al sud de Senegal, es va engegar el 2011 i ha permès construir una escola de primària, una horta i una granja de pollastres. En base a les necessitats prioritàries d'aquesta població, l'any 2012 es va crear una horta de conreu per fomentar el desenvolupament econòmic de les famílies seguint el programa de desenvolupament econòmic per ajudar a la població natal, segons explica Landing Badji, persona responsable dels projectes de l'Ajuntament de Vic a Diatock.De fet, aquesta horta gestionada per un grup de dones de la població ha permès a les famílies treballar la terra per obtenir productes vegetals per millorar la dieta i l'economia familiar amb la venda d'excedents. Seguint la línia de treball, el 2014 es va construir una granja de pollastres perquè es poguessin diversificar els productes locals i augmentar els seus ingressos mitjançant la venda de carn.El 2015 es va iniciar l'ampliació de l'escola de primària, ja que després de tres anys d'activitat, s'havia quedat petita. Una fase que va comptar amb la col·laboració de l'Aula Oberta d'Arquitectes d'Osona i en què es va formar a la pròpia població perquè fossin ells qui aprenguessin un ofici per millorar el seu futur professional.A part de realitzar projectes de cooperació a països en vies de desenvolupament, des de l'àrea de Cooperació de l'Ajuntament es promou un pla de sensibilització a la ciutat de Vic per donar a conèixer situacions d'injustícia, desigualtats i vulneració dels Drets Humans.Durant la visita oficial, Anna Erra donarà a conèixer el sentiment que ha anat creixent entre la societat catalana per construir un estat propi i els explicarà, mitjançant uns díptics dissenyats per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que els partits polítics que volen la independència són, en aquests moments, majoria al Parlament de Catalunya.