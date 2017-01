Àlex Crivillé: "Tots els esportistes d'elit se'n van a fora. Has de mirar per tu. Qui no ho fa és burro!"



Aquest dissabte al matí, per les ones de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell entrevistarà a Àlex Crivillé al programa El Suplement . Tal com es pot veure en el vídeo previ, Ustrell li demana a l'esportista de Seva sobre l' aparició del seu nom entre els "Papers de Panamà" Crivillé considera que a Espanya la fiscalitat és massa elevada i per això molts esportistes marxen a viure en altres països com Andorra, Suïssa o Mònaco. "Has de mirar per tu (...), qui no ho fas és burro!" diu el de Seva. Aquest dissabte es podrà escoltar l'entrevista sencera a la secció de Quatre Gats a partir de les 11 del matí.