Una casa a tocar de la variant de Calldetenes Foto: Carles Fiter

El trànsit de vehicles pesants en ambdós sentits del carrer de Bon Aire de Vic, la nova variant de Calldetenes, quedarà prohibit des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí de tots els dies de la setmana a partir d'aquest divendres, 13 de gener.El regidor de barri, Titi Roca, ha explicat que aquesta prohibició ha de contribuir a la millora del descans dels veïns d'aquesta zona de la ciutat i serà efectiva quan es col·loquin els senyals que prohibiran el trànsit de vehicles pesants en els dos extrems de la via.Es tracta d'una mesura temporal fins que les obres previstes per reduir les molèsties d'aquests veïns estiguin llestes. Aquestes consistiran en la instal·lació de paviment sonoreductor, barreres vegetals, etc.Des de la junta directiva de l'Associació de Veïns del Barri Quatre Estacions, presidida per Cristóbal Morales, s'ha agraït "la decisió adoptada per l'Ajuntament de prohibir el pas de camions en horari nocturn de dilluns a diumenge". Segons Morales, aquesta mesura permetrà als veïns gaudir, almenys durant aquestes hores, del repòs i tranquil·litat.La solució al destorb, causat pel pas dels camions pesants des de l'obertura de la nova variant de Calldetenes el passat 17 de setembre, ha arribat després que el Consistori i la junta directiva hagin mantingut diverses reunions per millorar la situació del barri amb diàleg i voluntat per les dues parts.D'altra banda, Calldetenes ja va prohibir el pas de vehicles pesants pels carrers del centre del municipi. Aquests camions s'hauran de buscar recorreguts alternatius o modificar els seus horaris.