El primer ple de l'any de l'Ajuntament de Vic ha estat carregat de simbolisme. Després d'acabar el 2016 amb la detenció del regidor de Capgirem Vic Joan Coma per no anar a declarar a l'Audiència Nacional on estava citat per un presumpte delicte d' incitació a la sedició , aquest dimecres el ple va aprovar una moció de suport institucional al referèndum d'autodeterminació de Catalunya, al Procés Constituent ial reconeixement dels Països Catalans.De fet, va ser el mateix Joan Coma que va presentar aquesta moció després de consensuar-la amb la resta de partits del consistori. En la seva intervenció el regidor va apuntar que "estem arribant a punts de no retorn. Més d'hora que tard exercirem el dret a l'autodeterminació i creiem que guanyarem la independència". Coma va remarcar que "és necessari seguir teixint aliances més enllà dels poders establerts, com preparar-nos per exercir l'autodeterminació de manera unilateral".En aquest sentit va repetir la frase cèlebre que l'ha portat a l'Audiència: "Per fer una truita cal trencar els ous, cal desobeir una legalitat injusta per superar-la i establir-ne una de millor". El de Capgirem va apuntar que seria un any de conflicte "on haurem de desobeir col·lectivament les imposicions de l'estat espanyol per obeir democràticament la voluntat d'aquest país, sigui la que sigui, tan si és el "sí" com el "no"".Per tot això, Joan Coma va remarcar que el paper dels municipis "és i serà clau" pel Procés Constituent i el referèndum. El regidor va apuntar que des dels ajuntaments s'ha de facilitar el debat constituent i posar a disposició els espais necessaris per garantir aquest debat, pels del "sí" i pels del "no", "en igualtat de condicions".Pel que fa als Països Catalans, Coma va destacar que és important que des del Principat de Catalunya es reconegui i es defensi els Països Catalans com a nació completa del Poble Català. Més concretament, que s'estrenyin vincles i es doni suport a moviments d'autodeterminació emergents.Per més simbolisme, en el ple no hi era present Josep Anglada (Plataforma Vigatana) que va presentar la denúncia i la informació als jutjats de Vic que van portar a Coma a l'Audiència Nacional. Aquesta moció es va aprovar amb el vot favorable de la majoria dels partits (Convergència, Reagrupament, Esquerra Republicana, Capgirem Vic i Vic per a Tots) i amb l'abstenció de dos membres de l'equip de govern: Benjamí Dòniga (PSC) i Carme Bover (Unió).ERC-Som Vic, de la mà de Josep Diéguez, va remarcar que Vic està esdevenint un punt simbòlic de referència, "per bé i per mal" (referint-se a Joan Coma i Josep Anglada, respectivament). El republicà va explicar que aquesta "empenta de caràcter simbòlic" dóna la possibilitat que altres grups "es mullin i es pronunciïn".D'altra banda, Arnau Martí de Vic per a Tots, va celebrar que s'hagi recuperat el Pacte Nacional pel Referèndum, "acabaran venint aquest comú: el dret a decidir" va dir el regidor. L'ecosocialista va remarcar que hi donaven suport sempre i quan sigui acordat amb les autoritats espanyoles. Per tot això, va dir que no creia en una data límit ni que s'hagués de fer de forma unilateral. "Votarem a favor de la moció, però no aguantarem el fanalet del procés" va sentenciar Martí.Des de l'equip de govern, Josep Ramon Soldevila (Reagrupament) va explicar que aquesta moció "hagués estat una altra" si l'hagués presentat un altre grup (des del seu mateix fins a qualsevol altre). En la seva intervenció, Soldevila va destacar que per aprovar aquesta moció "tots hem hagut de cedir en un punt o en un altre". "Si l'interès del país va per davant, arribarem lluny" va sentenciar. Per acabar, Carme Bover (Unió) va explicar que s'abstenien perquè el referèndum caldria que fos pactat.Abans de presentar la moció, Joan Coma va traslladar un extens agraïment a tothom que li havia donat suport en la concentració convocada el mateix dilluns 27 de desembre de la seva detenció, que va rebre un fort aplaudiment del ple.Tot i que el ple va estar marcat bàsicament per les mocions, en l'apartat de dictàmens es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal de l'Impost de Béns Immobles (IBI), ja que el govern espanyol ha modificat els valors cadastrals.Tal com va explicar Àlvar Solà, com que hi ha una baixada del valor cadastral del 8% i per compensar la recaptació i haurà una pujada del 8% del tipus de l'IBI, és a dir, "es cobrarà el mateix percentatge".Tots els partits van votar-hi a favor, excepte ERC, que es va abstenir. Joan Ballana va explicar que es cobraria més i s'hagués pogut no tocar o mantenir el mateix tipus de gravamen. "No demanem rebaixes fiscals, sinó que sense retocar el tipus podrien fer els mateixos serveis i millorar-los" va sentenciar.A més, Ballana ja va avisar el ple d'octubre (on es va aprovar el pressupost i les ordenances) que la congelació de l'IBI que es va fer llavors, s'hauria de "descongelar abans del primer semestre del 2017 per la modificació del govern espanyol pel que fa als valors cadastrals.En el darrer ple (de desembre) ERC ja va avançar que presentaria una moció perquè els regidors poguessin accedir a les seves funcions amb més facilitat a la informació pública. En aquesta moció, Esquerra explica que es pretén pal·liar "certes mancances detectades al consistori a l'hora de lliure accés a la informació per part dels regidors" i que l'equip de govern "dilata en excés les respostes".Per això, ERC va proposar uns acords per evitar-ho, com donar accés continuat i permanent a la documentació annexa als plens, permetre el lliure accés sense necessitat de sol·licitar-ho via instància, o que les respostes no s'allarguin més de 5 dies. Tot i així, la moció no va prosperar, ja que només va votar-hi a favor ERC i Capgirem; amb l'abstenció de Vic per a Tots i en contra de l'equip de govern. ERC va considerar la negativa de l'equip de govern com una "falta de voluntat política".La darrera moció, aprovada per unanimitat, la va presentar Arnau Martí de Vic per a Tots per mostrar el desacord amb la sentència del Tribunal Suprem per declarar el bo social inaplicable. Per aquest motiu l'ecosocialista va proposar, entre d'altres, que des del consistori s'exigeixi a la Generalitat un conveni amb les companyies distribuïdores de gas i electricitat per la creació d'ajuts; o que s'exigeix al govern sancionar les empreses que facin talls de subministrament sense haver aplicat el principi de precaució.En el text també s'insta al govern municipal a traslladar a les empreses energètiques que s'eviti el tall de subministrament a les llars en situació de risc de pobresa. Alhora que s'elabori un mapa de la ubicació de les famílies perceptores dels ajuts per tal de localitzar edificis, habitatges, barris, susceptibles de rebre ajust a la millora de les condicions d'habitabilitat.En l'apartat de precs, Sara Blázquez de Capgirem Vic va demanar a l'Ajuntament que el Bisbe de Vic, arran de les polèmiques declaracions sobre l'avortament , no presideixi el Seguici de la Festa Major de la ciutat. L'alcaldessa Anna Erra va respondre que es tracta de "la festa de la ciutat" i no s'ha de polititzar.