El cap de files del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) a Madrid, Francesc Homs, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa que no pensa "plegar" de la política perquè li demani una instància judicial estatal. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana per a Homs nou anys d'inhabilitació arran de la seva participació en la jornada del 9-N, que es va dur a terme quan ell era conseller de la Presidència."Com més alta sigui la pena, més alta serà la nostra victòria", ha destacat Homs, que veu Espanya en un "carreró sense sortida". "Em faria fàstic formar part d'un sistema polític on per posar urnes t'inhabiliten i si manipules la policia et donen càrrecs", ha considerat el dirigent nacionalista.Homs ha comparegut al costat de la coordinadora general dels nacionalistes, Marta Pascal. "Hi ha entregues per fascicles. Ja sabeu que el poder judicial actua amb gran independència, s'entén la ironia", ha assegurat l'exconseller de la Presidència, que ha indicat que la Fiscalia "no falla mai". Homs ha destacat que va "ajudar" en la consecució del 9-N, circumstància que era "pública i notòria"."Ho tornaria a fer", ha determinat el dirigent nacionalista, que ha definit el 9-N com l'acte d'afirmació de país "més contundent" de tots els que ha protagonitzat el sobiranisme al llarg dels últims anys. "No aconseguiran esborrar-lo. Va ser una font d'aprenentatge pel que farem enguany", ha destacat.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerat que l'Estat queda inhabilitat "democràticament" amb la petició de la Fiscalia de 9 anys d'inhabilitació per a Homs. A través d'un missatge a Twitter, Puigdemont ha volgut expressar el seu suport a l'exconseller de la Presidència:Quan el dirigent nacionalista va declarar el 19 de setembre al Suprem, ho va fer acompanyat fins la porta per bona part del sobiranisme , i va passar el mateix quan el Congrés dels Diputats va aprovar el suplicatori necessari per jutjar-lo.