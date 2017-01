La passada nit de Reis, al voltant de les 00.30 del 6 de gener, la Policia Local de Manlleu es va desplaçar en un domicili del municipi perquè havien entrat a robar. En arribar l'agent es va trobar amb tres joves prop de la casa que en veure'l van fugir en direccions diferents. Un d'aquests va llençar un portàtil a terra. L'agent va recollir-lo, va seguir un d'aquests joves i el va poder detenir. Llavors va comprovar que l'objecte sostret era del domicili de Manlleu.



Arran d'aquests fets es va obrir una investigació juntament amb Mossos d'Esquadra per enxampar els altres dos lladres. El passat 9 de gener els Mossos van poder detenir el segon autor, que també era menor. Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manlleu treballen conjuntament en la investigació -que segueix oberta- per trobar el tercer autor.



Els detinguts van ser posats en llibertat després de declarar a les dependències policials i resten a l'espera de ser citats per la Fiscalia de menors.